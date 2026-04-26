Sự việc xảy ra vào một buổi sáng sớm, khi anh Victor Sanchez đang lái chiếc RAM 1500 2025 mới mua trên đường cao tốc từ nơi làm việc về nhà ở Mississauga. Theo lời kể của Sanchez, không hề có va chạm hay tác nhân bất thường nào, nhưng toàn bộ túi khí rèm cùng hai túi khí bên hông ghế bất ngờ bung ra cùng lúc ngay khi xe đang di chuyển.

“Cảm giác như có một vụ nổ lớn trong cabin. Đèn cảnh báo bật sáng, tôi hoàn toàn mất phương hướng và suýt nữa thì xảy ra tai nạn,” Sanchez chia sẻ với đài truyền thông CTV News.

Toàn bộ túi khí rèm và bên hông ghế tự bung dù xe không bị va chạm. Ảnh: CTV News

Ban đầu, Sanchez tin rằng đây rõ ràng là một lỗi kỹ thuật và do là chiếc xe vừa mới mua nên đương nhiên thuộc diện bảo hành. Theo ước tính ban đầu, chi phí sửa chữa có thể lên tới 15.000 USD (khoảng 385 triệu đồng).

Khác với túi khí trước được thay thế khá dễ dàng, việc thay thế túi khí rèm và bên hông không đơn giản như nhiều người nghĩ. Anh Sanchez cho biết: "Để thay thế túi khí, trần xe phải thay mới, ghế ngồi cần sửa chữa, dây an toàn và hàng loạt chi tiết liên quan đến hệ thống an toàn cũng phải thay thế đồng bộ"

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Sau khi đưa xe tới đại lý địa phương, anh chờ đợi hơn một tháng nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Chỉ đến khi báo chí và truyền thông vào cuộc, Stellantis mới chính thức lên tiếng.

Trong thông cáo gửi truyền thông, Stellantis cho biết họ đã tiến hành đánh giá nội bộ, bao gồm việc trích xuất và phân tích dữ liệu từ mô-đun điều khiển hệ thống an toàn người ngồi trong xe (ORC) thường được ví như "hộp đen" của xe hơi.

Chủ xe RAM 1500 2025 phải tự trả các khoản chi phí sửa chữa sau khi hãng từ chối bảo hành. Ảnh: CTV News

Theo kết luận của hãng, dữ liệu cho thấy chiếc RAM 1500 đã rơi vào trạng thái nghiêng, nhiều hệ thống trên xe dự đoán nguy cơ lật xe sắp xảy ra. Do đó, việc kích hoạt túi khí được xác định là hoàn toàn phù hợp với thiết kế và không phát hiện bất kỳ lỗi sản xuất nào.

"Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống đã hoạt động đúng như dự kiến. Trường hợp này không đáp ứng các tiêu chí để áp dụng bảo hành", Stellantis khẳng định. Hãng cũng nhấn mạnh rằng chính sách bảo hành không bao gồm các hư hỏng liên quan đến tai nạn, sử dụng sai mục đích hoặc các yếu tố bên ngoài.

Kết luận này đồng nghĩa với việc toàn bộ chi phí sửa chữa được đẩy sang cho chủ xe. Ngoài hóa đơn gần 15.000 USD, Sanchez còn phải gánh thêm tiền thuê xe trong thời gian chờ xử lý sự cố. Anh cũng không ngờ hóa đơn sửa chữa lại lớn đến vậy đối với một chiếc xe mới. Hiện tại, vụ việc đang làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng xe bán tải tại Bắc Mỹ.

Theo CTV News

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!