Vụ kiện liên quan đến mẫu xe minivan Honda Odyssey được đệ trình lên Tòa án Mỹ khu vực Bắc California, sau khi Honda công bố triệu hồi 440.830 xe Odyssey đời 2018-2022 do lỗi liên quan đến túi khí bên hông và túi khí rèm. Theo thông báo, lỗi này có thể khiến túi khí bung ngoài ý muốn khi xe đi qua ổ gà, gờ giảm tốc hoặc gặp các va chạm mạnh trên mặt đường.

Trước đó, vào tháng 4, MotorBiscuit đưa tin về đợt triệu hồi này. Honda cho biết đã ghi nhận 25 trường hợp bị thương được cho là liên quan đến lỗi nói trên.

Chủ xe kiện Honda, cho rằng triệu hồi không khắc phục triệt để lỗi túi khí.

Theo báo cáo triệu hồi của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), bộ điều khiển điện tử SRS trên các xe Odyssey sử dụng thông số kích hoạt không chính xác đối với túi khí bên hông và túi khí rèm. Điều này có thể khiến hệ thống nhận diện nhầm các rung động mạnh từ mặt đường là va chạm bên hông, dẫn đến việc túi khí bung ngoài ý muốn.

NHTSA cho biết vấn đề lần đầu được báo cáo từ tháng 11/2017. Honda sau đó tiến hành điều tra kéo dài đến tháng 7/2021. Theo cơ quan này, ngưỡng kích hoạt của hệ thống điều khiển SRS dành cho hàng ghế thứ hai và thứ ba được thiết lập không phù hợp, khiến tín hiệu gia tốc có thể bị hiểu nhầm là va chạm bên hông và kích hoạt túi khí không đúng thời điểm.

Ngoài 25 báo cáo về thương tích, Honda cũng ghi nhận 130 yêu cầu bảo hành liên quan đến lỗi túi khí. Biện pháp khắc phục được hãng đưa ra là các đại lý ủy quyền sẽ lập trình lại hoặc thay thế bộ điều khiển SRS (ECU), nếu cần, bằng phiên bản có thông số kích hoạt túi khí đã được cải tiến.

Tuy nhiên, theo CarComplaints.com, một số chủ xe cho rằng biện pháp triệu hồi này chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề. Vụ kiện tập thể hiện bao gồm các chủ sở hữu Honda Odyssey tại các bang California, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Nebraska, North Carolina, Ohio, Pennsylvania và Texas.

Các nguyên đơn cho rằng những chiếc Odyssey bị ảnh hưởng đã bị giảm giá trị bán lại do tồn tại lỗi an toàn nghiêm trọng và do đợt triệu hồi sau đó.

Đơn kiện được nộp chỉ vài tuần sau khi Honda công bố chương trình triệu hồi và trước thời điểm hãng gửi thư thông báo chính thức đến khách hàng. Các chủ xe cũng cáo buộc một số đại lý từ chối chi trả chi phí sửa chữa dù xe vẫn còn trong thời gian bảo hành, với số tiền mà họ phải bỏ ra được cho là từ 3.000-11.000 USD.

Theo nội dung đơn kiện, các nguyên đơn cho rằng họ thiếu niềm tin vào hiệu quả của chương trình triệu hồi, đồng thời lo ngại biện pháp khắc phục của Honda sẽ không giải quyết dứt điểm lỗi túi khí cũng như không thể khôi phục giá trị của các xe bị ảnh hưởng.

Theo Motorbiscuit

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