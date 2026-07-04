Một đoạn video dài gần 16 phút đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Ấn Độ đã dấy lên tranh cãi xung quanh nhiên liệu xăng E20. Nhân vật chính là Manish Kashyap, một YouTuber nổi tiếng với hơn 9,37 triệu người theo dõi, cho biết chiếc Toyota Innova HyCross Hybrid hoàn toàn mới của anh gặp trục trặc nghiêm trọng về hệ thống nhiên liệu dù mới chạy hơn 12.000km.

Nguồn video: Manish Kasyap

Theo chia sẻ trong video, chiếc Innova HyCross đã được bảo dưỡng định kỳ ở mốc 10.000km. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, xe xuất hiện nhiều vấn đề khiến chủ xe phải quay lại trung tâm dịch vụ. Tại đây, phía đại lý Toyota được cho là đã từ chối bảo hành với lý do sự cố có liên quan đến chất lượng nhiên liệu xăng E20, yếu tố “nằm ngoài trách nhiệm của hãng”.

Trong video, Kashyap đứng cạnh kỹ thuật viên trưởng của đại lý Toyota, người cầm một chai nhiên liệu được cho là hút ra từ bình xăng. Dễ dàng quan sát thấy hiện tượng xăng và ethanol tách lớp rõ rệt. Kỹ thuật viên khẳng định nhiên liệu có dấu hiệu nhiễm bẩn và cho rằng hàm lượng ethanol có thể vượt mức tiêu chuẩn, lên tới 40% lượng ethanol.

Chủ xe đưa ra giả thuyết rằng ethanol không được tiêu thụ hết trong quá trình vận hành, dẫn đến tích tụ dần trong bình. Lượng ethanol dư này sau đó sẽ trộn lẫn với nhiên liệu mới, làm tăng hàm lượng ethanol tổng thể của nhiên liệu. Sau vài lần đổ đầy bình, mức ethanol dư sẽ tăng từ 20% lên đến 40%.

Lượng ethanol trong nhiên liệu lấy ra từ bình xăng lên tới 40% thay vì 20% như công bố. Ảnh Cartoq

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lập luận này thiếu cơ sở kỹ thuật. Trên các xe hiện đại, nhiên liệu trong bình luôn được khuấy trộn liên tục khi xe di chuyển, nên khả năng ethanol “tồn dư” và tăng dần là rất thấp.

Điểm đáng chú ý là kỹ thuật viên của đại lý Toyota trong video cũng thừa nhận tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên nhiều mẫu xe xăng khác của Toyota như Urban Cruiser Hyryder, Glanza hay Taisor. Một số chủ xe phản ánh mức tiêu thụ nhiên liệu tăng và hiệu suất giảm kể từ khi sử dụng xăng E20, dù các mẫu xe này đều được công bố là “tương thích E20”.

Việc sửa chữa cho chiếc Toyota Innova HyCross bao gồm tháo bình xăng, làm sạch toàn bộ đường ống, bơm nhiên liệu cao áp và thấp áp. Chi phí này, theo anh Kashyap, sẽ do chủ xe tự chi trả, càng khiến anh thêm bức xúc.

Trong video, Kashyap cho biết anh đã bỏ ra khoảng 4 triệu rupee (hơn 1,1 tỷ đồng) để mua xe, trong đó gần một nửa là tiền thuế. Anh còn mua thêm gói bảo hành mở rộng lên tới 200.000km nhưng vẫn không được hỗ trợ khi xe gặp sự cố.

Chủ xe rất bức xúc vì dù đã mua thêm gói bảo hành mở rộng lên tới 200.000km nhưng vẫn không được hỗ trợ khi xe gặp sự cố. Ảnh: Cartoq

YouTuber này thậm chí công khai chỉ trích Bộ Giao thông Vận tải và Đường bộ Liên bang Ấn Độ, cho rằng người tiêu dùng đang phải “gánh rủi ro” từ chính sách nhiên liệu bắt buộc.

Thực tế, nếu xăng E20 được cung cấp đúng chuẩn, nguy cơ gây hỏng hóc nghiêm trọng là không cao. Khả năng lớn hơn nằm ở khâu lưu trữ, vận chuyển hoặc nhiễm nước trong quá trình phân phối nhiên liệu. Tuy nhiên, việc nhiều chủ xe cùng phản ánh vấn đề về xăng E20 vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, đặc biệt tại các thị trường đang chuyển đổi sang loại nhiên liệu sinh học này.

Theo Cartoq

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