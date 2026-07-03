Phát biểu của một lãnh đạo cấp cao thuộc Tập đoàn Dầu khí Bharat (BPCL) đang thu hút sự chú ý tại Ấn Độ, khi lần đầu tiên một đại diện doanh nghiệp thừa nhận ethanol có hàm lượng năng lượng thấp hơn đáng kể so với xăng truyền thống.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ANI, ông Anurag Saraogi, Giám đốc điều hành phụ trách nhiên liệu sinh học của BPCL, cho biết: "Về bản chất hóa học, ethanol có hiệu suất nhiên liệu thấp hơn khoảng 30%".

Ông Anurag Saraogi, Giám đốc điều hành phụ trách nhiên liệu sinh học của BPCL.

Tuyên bố này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, bởi nhiều ý kiến lâu nay cho rằng việc pha ethanol vào xăng có thể khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa ethanol nguyên chất và xăng E20. Xăng E20 chỉ chứa 20% ethanol và 80% xăng, do đó mức ảnh hưởng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu không lớn như con số 30% được đề cập.

Theo nhiều nghiên cứu kỹ thuật, ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn khoảng 30-33% so với xăng. Vì vậy, nếu sử dụng ethanol nguyên chất, động cơ sẽ cần nhiều nhiên liệu hơn để tạo ra cùng một mức công suất.

Trong khi đó, với xăng E20, mức giảm hiệu quả nhiên liệu thường chỉ khoảng 3-8%, tùy từng loại động cơ, điều kiện vận hành và khả năng tương thích của xe.

Xăng E20 chỉ chứa 20% ethanol và 80% xăng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Saraogi cũng nhấn mạnh ethanol giúp giảm lượng khí thải carbon và cần được nhìn nhận như một giải pháp hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải trong tương lai. Ông cho rằng mức tiêu hao nhiên liệu thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện vận hành và thói quen lái xe.

Đại diện BPCL cho biết chương trình pha trộn ethanol tại Ấn Độ bắt đầu từ năm 2003 với quy mô thử nghiệm và từng bước được mở rộng.

Đến năm 2021, nước này phổ biến xăng pha 5% ethanol (E5), trước khi nâng tỷ lệ lên E20 vào năm 2026. Song song đó, nhiều hãng xe cũng bắt đầu giới thiệu các mẫu xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), có thể vận hành với tỷ lệ ethanol cao hơn, trong đó có Hero MotoCorp và Maruti Suzuki.

Theo ông Saraogi, E20 sẽ tiếp tục là loại nhiên liệu chủ đạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, quá trình nâng tỷ lệ ethanol sẽ được thực hiện theo lộ trình, đồng thời các dòng xe sử dụng E85 (85% ethanol) sẽ cùng tồn tại với xe dùng E20.

Lãnh đạo BPCL cũng dự báo trong khoảng 15 năm tới, nhu cầu đối với xăng pha ethanol có thể giảm dần khi xe điện và các loại phương tiện sử dụng nhiên liệu thay thế phát triển mạnh hơn, song loại nhiên liệu này sẽ chưa biến mất hoàn toàn.

Một trong những nguyên nhân khiến E20 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều là mật độ năng lượng của ethanol thấp hơn xăng. Điều này khiến động cơ cần đốt nhiều nhiên liệu hơn để tạo ra cùng một công suất, từ đó làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng nhẹ.

Ngoài ra, ethanol có đặc tính hút nước và khả năng ăn mòn cao hơn xăng truyền thống. Với những mẫu xe đời cũ không được thiết kế để sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao, việc sử dụng E20 trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ gỉ sét bình nhiên liệu, ăn mòn đường ống dẫn hoặc ảnh hưởng đến một số chi tiết trong hệ thống nhiên liệu.

Một số ý kiến tại Ấn Độ cũng cho rằng việc triển khai E20 trên diện rộng diễn ra quá nhanh, trong khi xăng không pha ethanol gần như không còn phổ biến trên thị trường. Điều này khiến người sử dụng xe cũ không có nhiều lựa chọn nhiên liệu phù hợp.

Ngược lại, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp năng lượng cho rằng việc mở rộng sử dụng ethanol sẽ giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm khí thải và tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu còn nhiều biến động.

Theo Cartoq

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