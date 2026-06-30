Xe bán tải được 'cởi trói'

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết thi hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, từ ngày 1/7, ô tô tải pickup cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con.

Với quy định mới, gần như toàn bộ các mẫu xe bán tải phổ biến tại Việt Nam như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max hay Mazda BT-50... sẽ được lưu thông như ô tô con, đồng nghĩa không còn bị hạn chế tại các tuyến đường cấm xe tải, được phép lưu thông ở làn đường dành cho ô tô con trên cao tốc và nhiều quy định khác.

Từ 1/7, xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đón nhận thông tin này, nhiều chủ xe bán tải bày tỏ sự phấn khởi. Anh Đỗ Hoàng An (Hà Nội), chủ một chiếc Ford Ranger cho biết, trong vòng nửa năm qua anh luôn cảm thấy bất tiện khi chiếc xe của mình dù có kích thước chỉ tương đương nhiều mẫu SUV nhưng lại bị "đối xử" như xe tải.

"Tôi dùng xe chủ yếu phục vụ gia đình và công việc hằng ngày. Việc phải để ý biển cấm xe tải hay khung giờ hạn chế ở nhiều tuyến đường rất phiền phức. Nay xe được lưu thông như ô tô con là hợp lý và đúng với thực tế sử dụng," anh An nói.

Trong khi đó, anh Huỳnh Anh Dũng, chủ một chiếc xe Mitsubishi Triton tại Hải Phòng cho rằng, quy định mới không chỉ giúp chủ xe đi lại trong các thành phố mà còn yên tâm hơn khi di chuyển liên tỉnh, trên cao tốc.

"Trước đây tôi thường xuyên đi công trình ở Hà Nội hay các địa phương khác nhiều khi không biết tuyến đường đó có cấm xe tải hay không, rất dễ bị xử phạt. Chạy cao tốc cũng không dám đi làn bên trái với tốc độ cao. Giờ quy định đã thống nhất thì việc sử dụng xe sẽ thuận tiện hơn rất nhiều" anh Dũng bày tỏ.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Hải (Đà Nẵng), chủ một chiếc Toyota Hilux cho rằng, quy định mới sẽ khiến nhiều người mạnh dạn lựa chọn xe bán tải hơn. Theo anh, đây là dòng xe có những ưu điểm riêng mà khó mẫu xe nào thay thế được, như khoảng sáng gầm lớn, khả năng vượt địa hình tốt, thùng chở hàng rộng và sức kéo cao, đồng thời vẫn có không gian đủ cho cả gia đình.

"Trước đây nhiều người thích xe bán tải nhưng vẫn đắn đo vì bị coi là xe tải khi lưu thông. Khi rào cản này được gỡ bỏ, tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều khách hàng cân nhắc dòng xe này", anh Hải chia sẻ.

Xe bán tải có những ưu điểm rất riêng mà các loại xe khác không có được. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thị trường xe bán tải dự báo tấp nập trở lại

Đầu tháng 6 vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ sửa đổi quy định theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con, đồng thời giữ nguyên cách phân loại phương tiện hiện hành.

Quay lại thời điểm trước năm 2024, xe bán tải có khối lượng chuyên chở dưới 950 kg được xem là ô tô con khi lưu thông theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT Tuy nhiên, Quy chuẩn 41:2024/BGTVT sau đó đã bãi bỏ quy định này, khiến phần lớn xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải khi tham gia giao thông.

Điều này khiến nhiều chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh xe bán tải gặp khó khăn do phương tiện bị hạn chế lưu thông tại các tuyến đường cấm xe tải hoặc trong khung giờ cấm, dù kích thước thực tế tương đương nhiều mẫu SUV và MPV cỡ trung, cỡ lớn.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường tiêu thụ khoảng 10.786 chiếc xe bán tải, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Tuy vậy, so với giai đoạn đỉnh cao một vài năm trước, sức mua xe bán tải giai đoạn đầu năm 2026 đã giảm sút đáng kể.

Trong nhiều tháng gần đây, các mẫu xe bán tải ít nhiều bị ảnh hưởng bởi quy định xếp vào nhóm xe tải khi tham gia giao thông. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương cho rằng, trong giai đoạn vừa qua, việc xe bán tải bị coi là xe tải khi lưu thông đã ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua xe của nhiều khách hàng cá nhân.

"Không ít người chuyển sang SUV 7 chỗ vì có không gian sử dụng tương đương nhưng không bị hạn chế lưu thông. Khi rào cản này được gỡ bỏ, xe bán tải sẽ lấy lại lợi thế vốn có là đa dụng, chở hàng tốt nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình", vị chuyên gia nhận định.

Theo ông Phương, việc được lưu thông như ô tô con sẽ xóa bỏ một trong những rào cản lớn nhất của phân khúc này. Dù chưa đủ để tạo ra sự bùng nổ ngay lập tức, quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện doanh số trong những tháng cuối năm, đặc biệt với nhóm khách hàng mua xe phục vụ đồng thời nhu cầu gia đình và công việc.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý thay đổi lần này không đồng nghĩa xe bán tải được quản lý hoàn toàn như ô tô con. Bởi, các chính sách về lệ phí trước bạ, niên hạn sử dụng và phân loại kỹ thuật phương tiện vẫn giữ nguyên như trước.

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