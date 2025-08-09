Cơ hội hiếm có dành cho những người đam mê xe cổ khi sắp có một “kho báu” gồm hàng loạt xe Jaguar, MG hiếm và nhiều mẫu xe mang tính biểu tượng. Chúng bị cất giấu trong một nhà kho suốt hàng chục năm, hiện đang chuẩn bị được đưa ra đấu giá.

Bộ sưu tập này vốn của một thợ máy chuyên nghiệp - bao gồm xe sang, mô tô, phụ tùng và dụng cụ - sẽ được bán đấu giá vào tháng tới, trong đó có những chiếc dự kiến đạt giá tới 80.000 bảng Anh (hơn 2,8 tỷ VNĐ).

Trong số những chiếc xe cổ sắp được bán, nổi bật nhất là chiếc Jaguar XK140 Roadster 1956 với tổng thể ít bị xuống cấp và có thể bán được với giá không dưới 37.000 bảng Anh (khoảng 1 tỷ VNĐ).

Đặc biệt, một biểu tượng hiện đại của thập niên 1990 - VW Golf R32 - cũng góp mặt trong danh sách xe bán đấu giá.

Ngoài ra còn có một số xe mô tô và bộ dụng cụ có thể đem về hàng nghìn bảng Anh.0

Ba chiếc Jaguar Mk II 3.8 MOD cất giữ trong kho chờ phục chế cũng sẽ được bán.

Đặc biệt, bộ sưu tập xe này còn xuất hiện một chiếc mobihome Talbot Auto-Trail Apache 1984 còn khá mới, đi kèm một số chiếc xe đạp gắn phía sau.

Một Jaguar E-Type Roadster tuyệt đẹp - biểu tượng thể thao cổ điển Anh quốc - cũng góp mặt. Chiếc xe này dự kiến cũng có thể bán được giá trên 50.000 bảng Anh (khoảng 1,8 tỷ VNĐ).

Trong bộ sưu tập sẽ được bán đấu giá bởi nhà đấu giá Charterhouse Auctioneers, xuất hiện tới 6 chiếc MGA, trong đó có chiếc MGA Coupe Twin Cam cực hiếm. Chiếc xe này sẽ cần phục chế lại hoàn toàn sau 30 năm “ngủ đông”.

Các mẫu đáng chú ý khác gồm: Jaguar E-Type Roadster 1967 (từng được Enzo Ferrari gọi là “chiếc xe đẹp nhất từng được chế tạo”), Jaguar XK140 Roadster 1956, Austin-Healey Lenham 100-4, VW Golf R32 đời 2003.

Người hâm mộ Jaguar còn có cơ hội mua lại 3 chiếc Mk II 3.8 MOD, tất cả đều nguyên vẹn nhưng phủ đầy bụi. Bên cạnh đó còn có chiếc Austin Healey 3000 (có từ năm 1969), nhưng có thể cần phục chế nhiều dù xe làm từ vật liệu tốt.

Với những người hâm mộ xe thể thao biểu tượng, chiếc Lotus Elan S4 1972 (đã phủ bụi khoảng 35 năm) hoặc Triumph Stag 1975 (lần cuối được lái vào kho gần 20 năm trước) sẽ là một món hời ở thời điểm hiện tại.

Bộ sưu tập này có tất hơn 20 xe ô tô, 2 xe mô tô và một lượng lớn phụ tùng cùng dụng cụ phục chế. Người phát ngôn của đơn vị đấu giá Charterhouse cho biết: “Chủ sở hữu hiện không còn đủ khả năng chăm sóc và phục chế các phương tiện yêu quý của mình, vì vậy sẽ đưa toàn bộ xe, phụ tùng, xưởng và dụng cụ ra đấu giá”.

Phiên đấu giá diễn ra vào thứ Tư ngày 10/9, tại phòng đấu giá Charterhouse Long Street ở Sherborne (hạt Dorset, Vương quốc Anh). Khách hàng quan tâm đến bộ sưu tập xe có thể xem trước tại một địa điểm gần Dorchester vào ngày 8 và 9/9.

Theo TheSun UK

