Bà Sharma mua chiếc SUV XUV700 tại đại lý Sri Durga Automobiles ở Delhi vào tháng 6/2024, đồng thời mua gói bảo hành mở rộng có hiệu lực đến tháng 7/2029. Trong hai lần bảo dưỡng vào tháng 1/2025 và tháng 1/2026, bà sử dụng dầu động cơ Pakelo Krypton XT LA-V SAE 5W-30.

Sau lần bảo dưỡng tháng 1/2026, xe xuất hiện cảnh báo “Kiểm tra hệ thống động cơ” và bị giảm khả năng tăng tốc. Khi mang xe đến đại lý, bà được thông báo bộ tăng áp bị lỗi. Chi phí thay thế và nhân công ước tính khoảng 50.000 rupee (khoảng 15 triệu đồng).

Theo bà Sharma, đại lý đã sử dụng loại dầu nhớt do bà cung cấp trong cả hai lần bảo dưỡng nhưng không thông báo rằng việc mua dầu từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hành. Khi yêu cầu sửa chữa theo diện bảo hành, bà bị từ chối với lý do dầu động cơ không được mua từ Mahindra hoặc các đại lý ủy quyền.

Chiếc SUV XUV700 của bà Bharti Sharma.

Bà Sharma cho rằng loại dầu nhớt mình sử dụng đáp ứng các thông số kỹ thuật của Mahindra. Đồng thời, bà cáo buộc điều khoản bảo hành của hãng buộc khách hàng phải mua dầu động cơ từ Mahindra hoặc hệ thống đại lý ủy quyền, qua đó hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng và cạnh tranh trên thị trường dầu nhớt, phụ tùng thay thế.

Loại dầu động cơ Pakelo Krypton XT LA-V SAE 5W-30 bà Bharti Sharma đưa đại lý sử dụng cho chiếc xe.

Tuy nhiên, CCI nhận định các điều khoản bảo hành giữa Mahindra và khách hàng không cấu thành hành vi hạn chế cạnh tranh được quy định tại Mục 3(4) của Luật Cạnh tranh Ấn Độ. Cơ quan này cho rằng yêu cầu sử dụng dầu động cơ do Mahindra hoặc đại lý ủy quyền cung cấp là một phần trong thỏa thuận bảo hành giữa nhà sản xuất và chủ xe.

CCI cũng xem xét cáo buộc Mahindra lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường theo Điều 4 của Luật Cạnh tranh, nhưng không tìm thấy bằng chứng vi phạm rõ ràng. Do đó, cơ quan này đã khép lại vụ việc.

Theo CCI, các nhà sản xuất ô tô có thể đưa ra yêu cầu về thông số kỹ thuật và vật tư bảo dưỡng nhằm bảo đảm an toàn, độ tin cậy và hiệu suất của xe. Tuy nhiên, những điều kiện bảo hành này cần được thông báo rõ ràng cho khách hàng và có mối liên hệ hợp lý với hoạt động của phương tiện.

Theo Cartoq

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