Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã phát đi bản tin “Cảnh báo an toàn đối với một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 8/2026 có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam”. Nội dung cảnh báo đề cập nhiều 9 mẫu sản phẩm khác nhau gồm pin sạc dự phòng, tủ lanh mini, kem chống nắng, điện thoại đồ chơi, quạt trần, bờm tai thỏ, hộp đồ chơi và ô tô.

Riêng lĩnh vực ô tô, cơ quan này nhắc tới 4 thương hiệu gồm Audi, BMW, Porsche và Ford, xuất xứ Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Audi Q3 mới ra mắt tại Việt Nam tháng 6/20226. Ảnh: Phạm Huyền

Trong đó, Audi Q3 (sản xuất tại Đức từ 15/10/2025 đến 05/06/2026; Model: e12018/85800543*) bị cảnh báo có nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước; khi xảy ra va chạm, các chi tiết có thể tách rời, gây thương tích cho người ngồi trên xe.

Mẫu xe điện BMW iX3 (sản xuất tại Đức từ 25/11/2025 đến 04/03/2026; Model: e12018/85800579*) có vấn đề ở mô-đun điện tử phục vụ chức năng sạc có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất, làm dòng điện truyền qua thân xe khi sạc, tiềm ẩn nguy cơ điện giật điện áp cao cho người sử dụng.

Xe điện Porsche Taycan (sản xuất tại Đức từ 21/10/2019 đến 04/03/2024; Model: Y1A e132007/460919*01-*08) cũng bị cảnh báo bởi lỗi mô-đun pin điện áp cao có thể tồn tại nhiều lỗi sản xuất kết hợp, làm gia tăng nguy cơ cháy trong quá trình sử dụng phương tiện.

Hai mẫu Ford Transit Custom và Tourneo Custom (sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 16/05/2023 đến 12/09/2025 và từ 25/11/2025 đến 04/03/2026; Model: e52018/8580019100-*01 và e52018/8580019200-*01) có nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước, làm tăng nguy cơ các chi tiết bị tách rời và gây thương tích khi xảy ra tai nạn.

Bản tin cảnh báo sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng của Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, theo thông tin từ Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), các mẫu xe ô tô trên bị cảnh báo do không đáp ứng yêu cầu về phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường đối với xe cơ giới, hệ thống, linh kiện và bộ phận kỹ thuật liên quan. Các sản phẩm này đã được yêu cầu thu hồi từ người tiêu dùng cuối.

Ủy ban này khuyến cáo, người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua hoặc sử dụng; không tiếp tục sử dụng khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn; thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cơ quan chức năng về việc ngừng sử dụng, đổi trả, sửa chữa, thay thế, hoàn tiền khi sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Cảnh báo trên gửi đi một thông điệp khá nghiêm trọng về chất lượng và sự an toàn của các mẫu xe.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VietNamNet, Safety Gate là hệ thống cảnh báo chung đối với sản phẩm phi thực phẩm nguy hiểm tại Liên minh châu Âu, không chỉ dành riêng cho ô tô. Vì thế, thuật ngữ được sử dụng mang tính bao quát đối với nhiều loại hàng hóa.

Trong ngành ô tô, "recall" thông thường được hiểu là triệu hồi. Biện pháp “thu hồi từ người tiêu dùng cuối” được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu bản chất là triệu hồi xe (vehicle recall) để khắc phục lỗi an toàn.

Tức là nhà sản xuất yêu cầu những chủ xe thuộc diện ảnh hưởng đưa xe tới đại lý hoặc cơ sở dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra, sửa chữa, thay thế linh kiện hoặc cập nhật phần mềm miễn phí. Sau khi khắc phục, xe được trả lại cho khách hàng và tiếp tục sử dụng.

Điều này khác hoàn toàn với cảnh báo ở nhóm hàng tiêu dùng khác. Chẳng hạn đồ chơi chứa hóa chất nguy hiểm, mỹ phẩm có chất cấm, thiết bị điện có nguy cơ cháy giật sẽ phải thu hồi và có thể phải tiêu hủy hoàn toàn.

Đối chiếu với thông tin gốc ở Safety Gate cũng như thông tin từ các hãng về các mẫu xe trên, có thể thấy sự khác biệt này.

Cụ thể, đối với mẫu Audi Q3, Audi đang triển khai một chiến dịch triệu hồi tại châu Âu với mã chiến dịch 68GG. Theo trang chuyên theo dõi triệu hồi ô tô Car-Recalls.eu, khoảng 1.280 chiếc Audi Q3 trên toàn cầu thuộc chiến dịch triệu hồi này với lý do như nêu trên: lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn phía trước.

Tại Việt Nam, mẫu xe hạng sang này ra mắt ngày 19/6/2026. Trong đó, Audi Q3 SUV TFSI Advanced có giá từ 2,099 tỷ đồng, trong khi Q3 Sportback TFSI S line có giá từ 2,199 tỷ đồng. Tuy nhiên, Audi Việt Nam chưa xác nhận mẫu xe tại Việt Nam nằm trong diện ảnh hưởng. Qua các thông báo triệu hồi công khai của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện chưa ghi nhận chương trình tương ứng đối với Audi Q3.

BMW iX3 xuất hiện trong cảnh báo Safety Gate năm 2026 thuộc thế hệ Neue Klasse, mã NA5

Đối với mẫu BMW iX3, thông tin từ các trang quốc tế cho biết, mẫu trong diện cảnh báo không phải thế hệ đang bán tại Việt Nam. BMW iX3 ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7/2023,với 1 phiên bản iX3 M Sport, giá thời điểm ra mắt là 3,499 tỷ đồng. Đây là mẫu thuộc thế hệ cũ G08.

Trong khi đó, BMW iX3 xuất hiện trong cảnh báo Safety Gate năm 2026 thuộc thế hệ Neue Klasse, mã NA5. Đây là thế hệ hoàn toàn mới của dòng SUV điện BMW, được sản xuất hàng loạt từ cuối tháng 10/2025. Qua các thông báo công khai của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện cũng chưa ghi nhận chiến dịch tương ứng đối với BMW iX3 Neue Klasse.

Porsche Taycan lại là một trường hợp khác bởi chiến dịch liên quan đã được triển khai chính thức tại Việt Nam.Tương ứng với cảnh báo trên, ngày 11/8/2025, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công bố chương trình triệu hồi với tổng cộng 84 chiếc Porsche Taycan tại Việt Nam thuộc diện ảnh hưởng, gồm Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS, Taycan Turbo, Taycan Turbo S cùng các phiên bản Cross Turismo. Khoảng thời gian sản xuất của các xe tại Việt Nam cũng từ 21/10/2019 đến 4/3/2024, trùng với dải thời gian được nêu trong cảnh báo.

Đối với 2 mẫu xe Ford Transit Custom và Tourneo Custom, hồ sơ Safety Gate cho biết, xe gặp vấn đề ở đường nhiên liệu có thể xuất hiện vết nứt và gây rò rỉ nhiên liệu ở khu vực phía trên hệ thống xử lý khí thải. Nếu nhiên liệu rò rỉ tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao, nó có thể bắt lửa và gây cháy. Hiện, Ford đang triệu hồi tại châu Âu.

Tuy nhiên, đây là hai dòng xe khác hoàn toàn 2 mẫu Ford tại Việt Nam. Ford Transit đang bán tại Việt Nam là xe được lắp ráp trong nước tại nhà máy Ford Hải Dương, không phải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ford Tourneo từng được sản xuất và bán tại Việt Nam năm 2009 nhưng đến năm 2021 đã bị khai tử tại thị trường trong nước.

Như vậy có thể thấy, loạt xe sang và các mẫu MPV do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia Việt Nam cảnh báo bản chất là các chương trình triệu hồi xe nhằm khắc phục sản phẩm có khuyết tật, bảo đảm an toàn cho người sử dụng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu phải kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện miễn phí cho người tiêu dùng trước khi tiếp tục sử dụng, hoàn toàn không phải ở ý nghĩa đơn thuần là “thu hồi từ người dùng cuối”.

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