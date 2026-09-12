Trong video đăng trên mạng xã hội TikTok, người sáng tạo nội dung có tên @lady_lane đã kể lại hành trình sở hữu chiếc Volvo XC90 sau khi chiếc Toyota RAV4 yêu quý của cô bị đánh cắp ngay trước nhà.

Nữ chủ xe Volvo XC90 Plug-in Hybrid phải chờ đợi gần 7 tháng để có linh kiện thay thế bộ pin cao áp. Ảnh: Motor1

Không lâu sau khi mua xe vào cuối năm 2025, những vấn đề đầu tiên của chiếc Volvo XC90 như đèn báo lỗi động cơ và biểu tượng hình con rùa xuất hiện trên bảng táp-lô. Chiếc xe vận hành bất thường, buộc cô phải đưa xe đến đại lý kiểm tra.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với đèn báo lỗi động cơ thông thường. Theo lời của nữ chủ xe, các kỹ thuật viên xác định một bộ phận liên quan đến hệ thống pin hybrid đã bị hỏng. Bộ phận này thuộc phạm vi bảo hành hệ thống điện của xe.

Ban đầu, đại lý thông báo phụ tùng thay thế sẽ có vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi kéo dài qua tháng 4, tháng 5 rồi tháng 6 mà linh kiện vẫn chưa về.

Đại lý cảnh báo nguy cơ quá nhiệt pin hybrid

Điều khiến gia đình lo lắng không chỉ là việc xe hỏng kéo dài, mà còn là cảnh báo về mức độ nguy hiểm của sự cố. Chủ xe cho biết đại lý thông báo chiếc Volvo XC90 không an toàn để tiếp tục sử dụng. Nếu bộ phận liên quan đến pin hybrid hỏng theo cách nghiêm trọng hơn, xe có thể gặp hiện tượng quá nhiệt mất kiểm soát trong cụm pin, tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Volvo XC90 PHEV có thể chạy được quãng đường 77-80km khi sử dụng thuần điện. Ảnh: Volvo

Đại lý giữ lại xe và cung cấp phương tiện cho mượn trong thời gian chờ phụ tùng. Sau khoảng 7 tháng chờ đợi trong vô vọng, người phụ nữ liên hệ với trụ sở Volvo, đề nghị hãng xem xét mua lại chiếc xe.

Khoảng 10 ngày sau, phụ tùng được chuyển đến đại lý và chiếc Volvo XC90 được sửa chữa. Tuy nhiên, thời điểm này khiến chủ xe nghi ngờ vì linh kiện bất ngờ có hàng ngay sau khi cô đề nghị hãng mua lại ô tô.

Sửa chữa liên tục nhưng lỗi vẫn tái diễn

Gia đình nhận lại xe ngày 29/7. Nhưng chỉ 3 ngày sau, đèn báo lỗi động cơ tiếp tục sáng. Khi đang lái xe từ chỗ làm về nhà, chủ xe tiếp tục nhận cảnh báo “lỗi áp suất dầu động cơ nghiêm trọng”, yêu cầu tắt máy ngay lập tức. May mắn, cô đã gần về đến nhà và kịp đỗ xe an toàn. Sau khi liên hệ Volvo, gia đình được thông báo không nên tiếp tục lái xe.

Do nằm ngoài phạm vi hỗ trợ kéo xe của đại lý, họ phải tự liên hệ công ty bảo hiểm AAA để đưa chiếc XC90 trở lại xưởng. Theo chủ xe, kỹ thuật viên phát hiện một bộ phận đã được lắp đặt không đúng cách. Sau khi khắc phục, đại lý trả xe vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, cách khắc phục đó chỉ kéo dài được hết cuối tuần. Sự cố lại xuất hiện vào thứ Hai tuần tiếp theo, khi cô đang lái xe đưa con trai về nhà từ trại hè. Đèn báo lỗi động cơ tiếp tục sáng.

Sau nhiều lần sửa chữa không giải quyết dứt điểm vấn đề, người chồng của cô đã gọi cho đại lý và được hứa sẽ gọi lại. Nhưng cuộc gọi không đến, khiến người phụ nữ phải gửi tin nhắn yêu cầu đại lý mua lại chiếc XC90.

Quyền lợi khi mua ô tô đã qua sử dụng

Câu chuyện đặt ra vấn đề về quyền lợi của người mua xe đã qua sử dụng khi phương tiện phải nằm xưởng trong thời gian dài.

Tại Mỹ, luật bảo vệ người tiêu dùng đối với ô tô lỗi khác nhau giữa các bang. Quyền lợi cũng phụ thuộc vào việc xe được bán theo hình thức “nguyên trạng” hay vẫn còn bảo hành bằng văn bản hoặc chưa hết hạn của nhà sản xuất.

Trong trường hợp này, chế độ bảo hành pin cao áp có thể là yếu tố giúp gia đình được hỗ trợ sửa chữa. Volvo cho biết các mẫu xe hybrid sạc điện được chứng nhận có thể được bảo hành pin cao áp 8 năm hoặc 100.000 dặm, tương đương khoảng 161.000km.

Tuy nhiên, bảo hành không đồng nghĩa với việc người mua chắc chắn được đổi xe hoặc hoàn tiền. Gia đình vẫn phải chứng minh tình trạng lỗi, thời gian sửa chữa và các điều kiện liên quan theo quy định của từng bang.

Volvo cũng cảnh báo hư hỏng các bộ phận điện áp cao có thể gây quá nhiệt hoặc cháy. Việc kiểm tra, sửa chữa pin cần được thực hiện bởi kỹ thuật viên được ủy quyền.

Với gia đình này, vấn đề không còn đơn thuần là sửa một chiếc xe hỏng. Sau nhiều tháng chờ đợi và liên tục gặp lỗi, niềm tin vào chiếc Volvo XC90 đã gần như cạn kiệt.

Theo Motor1

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