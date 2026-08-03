Gửi câu hỏi đến VietNamNet, độc giả Nguyễn Việt T. - tài xế taxi công nghệ tại Hà Nội cho biết, anh vừa bị lực lượng CSGT lập biên bản với lý do dừng, đỗ xe trái quy định khi trả khách trên đoạn đường có biển "Cấm đỗ ô tô".

"Tôi chỉ dừng xe khoảng 30 giây để mở cốp lấy hành lý cho khách rồi đi ngay, trong khi xe vẫn nổ máy. Thế nhưng CSGT vẫn lập biên bản, cho rằng tôi đã đỗ xe tại khu vực có biển cấm", anh T. chia sẻ.

Theo nam tài xế, việc xuống xe chỉ nhằm xếp dỡ hành lý trong thời gian rất ngắn, hoàn toàn không có mục đích đỗ xe. Vì vậy, anh cho rằng trường hợp của mình chỉ là hành vi dừng xe chứ không phải đỗ xe theo quy định.

Khi dừng xe, tài xế có được phép xuống xe mở cửa lấy đồ hay hay không? Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Thực tế, trường hợp của anh T. là khá phổ biến. Trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông, nhiều tài khoản cũng đặt ra câu hỏi, tại khu vực có biển báo "Cấm đỗ ô tô", tài xế có được phép xuống xe để xếp dỡ hàng hóa hay không?

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hiện nay pháp luật quy định rất rõ về hai khái niệm "dừng xe" và "đỗ xe" ô tô.

Cụ thể, theo khoản 1, Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác.

Đáng chú ý, khi dừng xe, tài xế không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Trong khi đó, khoản 2 Điều 18 quy định đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.

Biển P.130 (cấm dừng và đỗ xe) và P.131a (cấm đỗ xe) tại Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT.

Theo luật sư Thắng, với trường hợp tài xế bước xuống xe để mở cốp lấy hành lý hoặc xếp dỡ hàng hóa trong thời gian ngắn nếu đi kèm với việc sử dụng phanh đỗ xe và các biện pháp an toàn khác như bật đèn cảnh báo, vị trí dừng xe gọn gàng... là hoạt động phục vụ việc dừng xe trong thời gian cần thiết chứ chưa có thể bị coi là đỗ xe.

"Biển báo P.131a chỉ cấm hành vi đỗ xe, không cấm dừng xe. Vì vậy, tại khu vực có biển báo này, tài xế vẫn được phép dừng xe để đón, trả người hoặc xếp dỡ hàng hóa nếu việc dừng xe diễn ra trong thời gian cần thiết và tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ", luật sư Thắng phân tích.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, nếu tài xế dừng xe quá lâu, rời khỏi xe trong thời gian dài hoặc có dấu hiệu cố ý biến việc dừng xe thành đỗ xe, lực lượng chức năng hoàn toàn có thể xác định đây là hành vi đỗ xe trái quy định và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dù là dừng hay đỗ xe, các tài xế cần tuân thủ theo quy định như: có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ; chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ...

Theo luật sư, trong trường hợp bị lập biên bản, tài xế có quyền đề nghị lực lượng chức năng giải thích rõ căn cứ xác định hành vi vi phạm là dừng xe hay đỗ xe, cũng như các tình tiết cụ thể làm căn cứ xử phạt để bảo đảm việc áp dụng pháp luật được chính xác và khách quan.

Khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: a) Bên trái đường một chiều; b) Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; c) Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép; d) Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe; đ) Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường; e) Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp,

dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường; g) Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; h) Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau; i) Điểm đón, trả khách; k) Trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào; l) Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới; m) Trong phạm vi an toàn của đường sắt; n) Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông; o) Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

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