Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 tiếp tục mở rộng quyền lợi cho người tham gia, trong đó đặc biệt chú trọng các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền các thông tin sai lệch. Mọi thông tin chính sách BHYT cần được tra cứu từ các kênh chính thống như Cổng thông tin điện tử baohiemxahoi.gov.vn, fanpage Facebook, Zalo, kênh YouTube của BHXH Việt Nam hoặc qua tổng đài 1900 9068.

BHXH Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: BHXH Việt Nam cung cấp.

Theo BHXH Việt Nam, người tham gia BHYT được chi trả từ 80-100% chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT. Nhóm yếu thế như trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… luôn được Nhà nước hỗ trợ để đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế.

Hiện quỹ BHYT thanh toán hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT… Đồng thời chi trả 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm, bao gồm nhiều loại thuốc ung thư và bệnh hiểm nghèo có chi phí lớn.

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025, đã có hơn 41.000 bệnh nhân được BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng, với tổng số tiền hơn 33.000 tỷ đồng. Một bệnh nhân tại Vĩnh Long được quỹ BHYT chi trả gần 28 tỷ đồng cho quá trình điều trị.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh: “Người dân hãy yên tâm tham gia, duy trì thẻ BHYT để được bảo vệ sức khỏe và đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân”.