Theo bác sĩ thần kinh Sudhir Kumar, ngay khi sự cố xảy ra vào cuối tháng 8, các đồng nghiệp của Tiến sĩ, bác sĩ Roy lập tức khởi động quy trình cấp cứu khẩn cấp. “Họ đã chiến đấu hết sức - hồi sức tim phổi (CPR), nong mạch và đặt stent, thậm chí dùng cả ECMO. Nhưng không gì có thể đảo ngược hậu quả của cơn ngừng tim cấp do tắc nghẽn hoàn toàn động mạch chính bên trái”, bác sĩ Kumar viết trên X.

Ông nhấn mạnh đây không phải là trường hợp đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại về các ca ngừng tim đột ngột ở những người trẻ. “Nghịch lý thay, những người dành cả đời để cứu trái tim người khác lại thường bỏ quên chính trái tim của mình”, ông nói. Tiến sĩ Roy ra đi để lại vợ và một con trai nhỏ.

Bác sĩ Gradlin Roy (giữa). Ảnh: GR

Theo India Today, bác sĩ Kumar chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến nhân viên y tế dễ tổn thương trước bệnh tim mạch, bao gồm căng thẳng, lối sống ít vận động và thói quen ăn uống thiếu lành mạnh.

Ông cho rằng giờ làm việc kéo dài và thất thường khiến bác sĩ thường xuyên thiếu ngủ, rối loạn nhịp sinh học. Áp lực tâm lý từ việc phải ra quyết định liên tục, sự kỳ vọng từ bệnh nhân cùng gia đình, cũng như rủi ro pháp lý trong ngành, đều góp phần làm tăng nguy cơ tim mạch. Ngoài ra, tính chất công việc khiến họ phải đứng lâu trong phòng mổ hoặc ngồi hàng giờ khám bệnh, gần như không còn thời gian cho việc tập luyện thể chất.

Chế độ ăn uống cũng là một vấn đề: Bữa ăn thất thường, phụ thuộc vào đồ ăn ở căng tin bệnh viện, tiêu thụ nhiều cà phê. “Nhiều bác sĩ còn trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo sớm”, bác sĩ Kumar nhận xét.

Vị bác sĩ đánh giá gánh nặng tâm lý từ kiệt sức, trầm cảm, cạn kiệt cảm xúc, cùng với tỷ lệ hút thuốc và uống rượu cao ở một số bác sĩ, càng làm tăng nguy cơ bệnh tim.

Bác sĩ phẫu thuật tim VV Bashi gần đây cảnh báo về sự gia tăng số ca người trẻ Ấn Độ tử vong vì nhồi máu cơ tim và ngừng tim. Ông nêu rõ nguyên nhân đến từ sự kết hợp nhiều yếu tố: tiểu đường khởi phát sớm, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và chuyển hóa, tình trạng béo phì gia tăng, lối sống ít vận động và huyết áp cao không kiểm soát.

Bác sĩ Bashi nhấn mạnh, thể trạng tốt cũng không đồng nghĩa với an toàn. Nhiều trường hợp gần đây ghi nhận người đang tập trong phòng gym bỗng gục ngã và tử vong. Ông cho rằng bệnh tim tiềm ẩn, tập luyện quá sức, cùng với các triệu chứng dễ bị bỏ qua như mệt mỏi, khó thở hay tức ngực nhẹ, là nguyên nhân khiến ngay cả những người tưởng chừng khỏe mạnh cũng có thể đột tử.