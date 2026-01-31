Anh Bùi Thanh Hưng quyết định đặt cọc EC Van dù chỉ mới nghiên cứu thông số và nghe đánh giá trên các kênh về xe

- Được biết anh là một trong những người chủ xe EC Van đầu tiên tại khu vực miền Trung. Vì sao anh lại quyết định lựa chọn mẫu xe vận chuyển “mới toanh” này?

VinFast ra mắt mẫu xe này đúng vào thời điểm công việc kinh doanh của tôi cần một chiếc xe van để chở hàng. Sau khi tham khảo các thông số, tôi thấy chiếc xe phù hợp với nhu cầu để nhân viên sử dụng chở nguyên vật liệu pha chế, thùng đựng, cốc, chén, đĩa… từ kho hàng tới các cửa hàng cà phê trong hệ thống. Phạm vi di chuyển mỗi ngày khoảng 10 km trong phạm vi thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An).

Trước đây, tôi đã có một thời gian sử dụng Lux A2.0 nên có sẵn sự tin tưởng với thương hiệu VinFast. Vì thế, tôi quyết định đặt cọc xe dù mới chỉ nhìn thấy xe qua mạng và có đọc qua những thông tin về thông số xe.

Khi thanh toán, tôi được áp dụng các chính sách ưu đãi và đến ngày 9/1 vừa rồi, xe đã hoàn tất thủ tục đăng ký biển số.

- EC Van khi vận hành thực tế có xứng đáng với quyết định đặt cọc sớm của anh không?

Xứng đáng tới từng đồng. EC Van đáp ứng tốt nhu cầu chở hàng trong thành phố. Xe nhỏ gọn dễ xoay trở, quay đầu cũng rất thuận tiện. Với thùng hàng 2.600 lít và tải trọng 600 kg, những thông số và năng lực này trên thực tế hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chở nguyên vật liệu pha chế của chuỗi cửa hàng.

Tôi đang sử dụng 1 chiếc bán tải. Trước khi mua EC Van, chiếc bán tải đó sẽ đảm nhận việc chở hàng. Nhưng bất tiện ở chỗ thùng chở hàng của xe bán tải không có nắp nên hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Còn với thùng kín như EC Van thì hoàn toàn yên tâm.

Ngoài ra, về tầm hoạt động của xe, tôi đánh giá EC Van hiện tại đáp ứng rất tốt nhu cầu vận chuyển trong phố của tôi. Vận hành xong có thể sạc điện rồi tiếp tục công việc, rất thoải mái.

Sự linh hoạt, bền bỉ và tiết kiệm của EC Van giúp ích cho công việc kinh doanh của anh Hưng

- Với những người sẽ phải sử dụng thường xuyên mẫu xe này để phục vụ công việc kinh doanh như anh, một chiếc xe điện như EC Van liệu có đủ sức “cày cuốc” không?

Xe điện bền bỉ là thực tế đã được nhiều chủ xe chứng minh nên tôi chẳng có gì cần lo. Chưa kể, đi xe điện như EC Van còn thoải mái hơn nhiều với khoang nội thất rất ổn nếu xét trong phân khúc xe van chở hàng cỡ nhỏ. Điểm tôi thấy tiện nhất là xe được trang bị điều hòa hai chiều - điều mà không phải mẫu xe van nào ở tầm giá này cũng có.

Ngoài ra, tôi cũng rất ưng ý thiết kế của EC Van với phần đầu xe dài hơn các mẫu xe “Su cóc” truyền thống. Nếu không may có va chạm thì cũng sẽ an toàn hơn cho người ngồi bên trong.

- So với việc sử dụng xe bán tải để kinh doanh, vận chuyển, việc chuyển sang EC Van có giúp anh tiết kiệm chi phí hay tối ưu việc kinh doanh hơn không?

Chắc chắn là có. Tối ưu chi phí luôn là một yếu tố quan trọng, đặc biệt với những người làm kinh doanh như tôi. Với EC Van, điều tôi đánh giá cao là chi phí sử dụng gần như không đáng kể. Cụ thể, từ giờ đến hết tháng 6/2027, tôi không phải bận tâm về các khoản như xăng dầu hay bảo trì lớn, nhờ chính sách miễn phí sạc từ VinFast.

Dù công việc vận chuyển của tôi không quá nặng - chủ yếu là nguyên liệu và vật dụng nhẹ - nhưng việc có một chiếc xe thùng kín, vận hành êm và không lo thời tiết như EC Van thực sự giúp tôi yên tâm hơn rất nhiều. Với số tiền bỏ ra, tôi hoàn toàn hài lòng về những gì xe mang lại trong thực tế.

- Xin cảm ơn anh!

Hồng Minh