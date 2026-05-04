Trước đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Ông Quyền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự đối với tội Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc trước đó, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Quyền chủ mưu câu kết với ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ tổng số tiền 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Bị cáo Phạm Văn Cách cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ông Cách bị tuyên án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngoài các bị cáo trên, 10 người khác cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, xin được miễn hình phạt.

Phiên tòa hôm nay có bị cáo vắng mặt; một số luật sư mới làm thủ tục tham gia bào chữa, chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ. Do vậy, luật sư và đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa. Sau thời gian hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hoãn tòa.

Theo tài liệu tố tụng, trong quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 71 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Sau khi ông Cách bị khởi tố, ông Lộc đã chuyển 7 tỷ đồng vào tài khoản của Bùi Thị Thanh Hương (con dâu ông Cách) để trả lại một phần tiền chi phí hoa hồng đã nhận từ ông Cách. Cơ quan điều tra cho rằng đây là tiền liên quan đến hành vi phạm tội, cần được xem xét, xử lý trong cùng vụ án.

Theo cơ quan điều tra, ông Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện này.