Ngày 22/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế di sản và đòi nhà cho ở nhờ, liên quan đến di sản của ông Võ Văn Ngoan (NSƯT Vũ Linh).

Tại phiên xử sáng nay, bà Võ Thị Hồng Nhung, bà Võ Thị Hồng Loan cùng những người liên quan có mặt. Tuy nhiên, đại diện UBND phường Cầu Kiệu vắng mặt.

HĐXX cho biết việc thu thập tài liệu chưa đầy đủ, chưa thể tiến hành giám định. Đây là vụ án phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận nên sự có mặt của đại diện UBND phường được đánh giá là cần thiết để đảm bảo tính khách quan. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Theo hồ sơ, tháng 6/2023, bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện, đề nghị hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023.

Tài sản tranh chấp gồm nhà, đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận cũ) theo giấy chứng nhận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Loan.

Ngoài ra, quyền sử dụng các thửa đất số 87, 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (theo giấy chứng nhận cấp ngày 19/12/1998) và một ôtô cũng đã được sang tên cho bà Loan.

Bà Võ Thị Hồng Loan (thứ 2 bên trái). Ảnh: TP

Nguyên đơn đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, cũng như đối với các thửa đất số 87, 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ), liên quan việc đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Trong đơn khởi kiện, bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan đối với các thửa đất nêu trên cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Cuối tháng 7/2023, bà Võ Thị Hồng Loan có đơn phản tố, yêu cầu bà Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu ông Ngoan) di dời toàn bộ tài sản khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TPHCM không chấp nhận yêu cầu của bà Nhung về việc chia toàn bộ di sản cho hàng thừa kế thứ hai (gồm bà Nhung và ông Nhiêu), cũng như yêu cầu hủy văn bản khai nhận thừa kế và các thủ tục cập nhật biến động sang tên từ ông Ngoan sang bà Loan.

Ngược lại, tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố, xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của ông Ngoan, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người thừa kế duy nhất tại thời điểm mở thừa kế.

Tòa cũng xác định công sức đóng góp của bà Võ Thị Hồng Nhung là 15% giá trị di sản tại thời điểm thi hành án. Bà Loan có trách nhiệm hoàn trả khoản này sau khi có kết quả thẩm định giá.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ, bà Loan được quyền sở hữu hơn 3.000 m² đất tại phường Linh Trung và một ôtô đứng tên ông Ngoan.

Cả hai bên đều kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Võ Thị Hồng Loan; đồng thời xác định nhà, đất số 5 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng.

Bà Võ Thị Hồng Nhung (thứ 3 bên phải). Ảnh: TP

Về phía bà Võ Thị Hồng Loan cho rằng, cấp sơ thẩm đã xác định bà là con hợp pháp, người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nghệ sỹ Vũ Linh. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại phân chia di sản thừa kế của cha bà thành 2 phần theo tỉ lệ 85% cho bà Loan và 15% cho bà Nhung là không có căn cứ pháp luật.

Ngoài ra, bà Loan cho rằng TAND TPHCM viện dẫn án lệ số 05/2016/AL và viện dẫn lẽ công bằng trong giải quyết vụ việc dân sự vào trường hợp cụ thể của bà là chưa chính xác.

Từ đó, bà Loan đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM sửa bản án sơ thẩm theo hướng không cho bà Nhung hưởng 15% di sản của ông Ngoan.