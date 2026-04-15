Ngày 15/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bị cáo Lan (chủ kênh YouTube Lan Đinh) bị cáo buộc đã xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Trước đó, ngày 16/1, TAND Khu vực 7 - TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, cho rằng bị oan sai, bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Theo cáo trạng, năm 2021, Đinh Thị Lan sử dụng tài khoản YouTube "Lan Đinh” tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Bà Lan biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Hành vi của bà Lan vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 72/2013 ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu bà Lan thừa nhận 6 video clip do mình ghi hình tại nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Sau đó, bà này thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận có quay video nhưng không đăng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu và kết quả điều tra, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ chứng minh bà Lan là người đăng tải các video này.

Tại phiên phúc thẩm, bà Lan tiếp tục thừa nhận đã quay các video có nội dung xúc phạm bà Hằng, ông Dũng nhưng chỉ quay để giải tỏa bức xúc. Sau đó, bà làm mất điện thoại và không đăng tải các video này lên mạng xã hội nên không vi phạm pháp luật.

HĐXX xét thấy cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội không oan sai. Mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp. Nội dung kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ.

Vì vậy, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù