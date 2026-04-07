Chiều 7/4, phiên xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị, liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM), bước vào phần xét hỏi.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) thừa nhận toàn bộ hành vi bị truy tố là đúng và đã nộp khắc phục hậu quả hơn 16,4 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Quang Thung. Ảnh: TP

Theo hồ sơ vụ án, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường 12, Quận 4 cũ, nay là phường Xóm Chiếu, TPHCM) có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý; do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp, xử lý khu đất 39–39B Bến Vân Đồn theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bị cáo Lê Quang Thung đã thỏa thuận với bị cáo Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) về việc chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp của hai bị cáo này.

Tại tòa, bị cáo Thung khai khoảng tháng 12/2009, sau khi UBND TPHCM chủ trương không giao khu đất trên cho Công ty Rồng Vàng Phương Đông, bị cáo đã thỏa thuận chuyển nhượng khu đất cho Linh và Dừa với giá 1.200 USD/m².

Bị cáo Lê Y Linh. Ảnh: N.Huế

Theo thỏa thuận, Linh và Dừa phải chi lại 3 triệu USD cho phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; trong đó, 1,2 triệu USD “chi riêng” cho bị cáo Thung, 1,8 triệu USD còn lại được thực hiện thông qua việc bà Linh bán 18 suất căn hộ của dự án cho các cá nhân phía Tập đoàn với giá gốc. Trường hợp các cá nhân không mua, bà Linh phải mua lại với mức chênh lệch khoảng 100.000 USD/căn.

Khoảng tháng 1/2009, bị cáo Lê Y Linh hỗ trợ đưa con trai bị cáo Lê Quang Thung sang Singapore chữa bệnh và thanh toán khoảng 200.000 đô la Singapore tiền viện phí. Sau đó, bị cáo Thung đề nghị trừ khoản tiền này vào số 1,2 triệu USD mà Linh và Đặng Phước Dừa phải chi cho mình.

Đến năm 2011, trước thời điểm nghỉ hưu, Linh chuẩn bị 300.000 USD, cùng Dừa đến đưa cho bị cáo Thung tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, quận 1 (cũ). Bị cáo Thung thừa nhận đã nhận số tiền này và mang về cất tại văn phòng làm việc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Linh khai quen biết bị cáo Thung qua một người bạn. Khi biết con trai ông Thung bị bệnh, Linh chủ động hỗ trợ đưa sang Singapore chữa trị và chi trả 200.000 đô la Singapore.

Theo lời khai, dự án 39-39B Bến Vân Đồn là dự án đầu tiên Linh tham gia có liên quan đến Nhà nước; bị cáo không nắm rõ quy định về việc có phải đấu giá khi chuyển nhượng khu đất hay không.

Ngoài ra, bị cáo Linh cho rằng mối quan hệ với ông Thung xuất phát từ tình cảm cá nhân, “giúp qua giúp lại”, đồng thời thừa nhận việc được tạo điều kiện nhận chuyển nhượng khu đất có liên quan đến việc đã hỗ trợ đưa con ông Thung đi chữa bệnh.