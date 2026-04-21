Ngày 21/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Tân (chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) và 13 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài từ ngày 21-24/4, do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa.

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 địa điểm kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, TPHCM), Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (phường Thuận Giao, TPHCM) và Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM).

Bị cáo Bùi Văn Tân. Ảnh: TP

Dù thuê người khác đứng tên tại các cửa hàng, doanh nghiệp, nhưng mọi hoạt động đều do Tân điều hành, chỉ đạo.

Cuối năm 2021, nhận thấy thị trường có nhiều xe mô tô đã qua sử dụng không có giấy tờ, nguồn gốc, trong khi các cửa hàng kinh doanh xe máy lại có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư sau khi bán xe xuất khẩu, Tân đã thu mua những xe mô tô không có giấy tờ này.

Tiếp đó, Tân thuê Nguyễn Hữu Oai (chủ tiệm sửa xe máy Đại Phát) và Nguyễn Hữu Như (em ruột của Oai) mài, đục số khung, số máy xe mô tô với giá 1 triệu đồng/xe.

Đồng thời, Tân tìm và thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng từ các bị cáo Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn. Tân còn thỏa thuận thu mua những xe mô tô không rõ nguồn gốc của Lê Văn Tới với giá từ 7-22 triệu đồng/xe.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Sau khi đưa xe về cửa hàng, Tân cho nhân viên chụp hình xe, số khung hoặc số máy nguyên thủy rồi gửi lên nhóm Zalo do Võ Đình Thắng quản lý để báo cáo số lượng, đồng thời để kế toán nhập thông tin theo dõi, quản lý.

Tiếp đó, Tân cho nhân viên đưa xe đến chỗ của Như và Oai để mài bỏ số khung, số máy; sau đó đục lại số mới theo phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Thủ đoạn lên đời xe gian

Sau khi hoàn tất việc thay đổi số khung, số máy, Oai và Như mang xe về lại cửa hàng. Tân chỉ đạo nhân viên vệ sinh, tân trang lại xe rồi đăng lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại cửa hàng để bán.

Các xe chủ yếu được bày bán tại Cửa hàng Tân Tiến do Võ Đình Thắng quản lý và Cửa hàng Tân Tiến 2 do Nguyễn Thủy Tiên quản lý. Mỗi xe bán được, Thắng và Tiên được hứa chi hoa hồng 200.000 đồng/xe, nhưng thực tế chưa được chi trả.

Đối với các xe đã bị mài, đục số khung, số máy, Tân chỉ đạo nhân viên tư vấn với khách rằng đây là “xe lướt, bao rút hồ sơ, bao đăng ký, bao ra giấy tờ”.

Khi có khách mua xe, nhân viên sẽ lấy bản cà số khung, số máy có sẵn trong cốp xe để đưa cho Nguyễn Ngọc Thúy làm giấy tờ mua bán; đồng thời thuê “cò dịch vụ” thực hiện các thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký và cấp biển số mới cho khách.

Bằng thủ đoạn này, Tân và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 392 bị hại.

Số tiền chiếm đoạt được, Tân sử dụng để thanh toán tiền mua xe, trả công mài, đục số khung, số máy, mua phiếu xuất xưởng và thuê mặt bằng...