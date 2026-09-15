Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo văn bản, trước đó ngày 9/9, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu thực hiện thu phí tại 2 dự án từ ngày 15/9.

Tuy nhiên, đến nay, các dự án vẫn đang hoàn thiện, khắc phục một số vị trí lún tại đường đầu cầu, đường đầu cống ngang để bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận.

Cao tốc Cần Thơ - Cà mau. Ảnh: VietNamNet.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hệ thống thiết bị thu phí tại các trạm thu phí ở nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 đang được hoàn thiện để chạy thử trên môi trường thử nghiệm.

Trong khi đó, một số nút giao trên tuyến gồm IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9 và IC.10 vẫn tiếp tục thi công để đưa vào khai thác.

Do các hạng mục chưa hoàn thiện, Cục Đường bộ Việt Nam chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 15/9.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các nội dung còn lại để sớm đưa dự án vào thu phí theo quy định.

Hai dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được đầu tư bằng nguồn vốn công. Việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định sau khi tuyến và hệ thống thu phí đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.