Động thái được đưa ra sau khi báo chí phản ánh “Ô tô lọt hố công trình trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tranh cãi vị trí biển cảnh báo”.

Cụ thể, khoảng 20h13 ngày 7/9, trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân (TP Đồng Nai), một ô tô 5 chỗ lưu thông hướng Đồng Nai - Vũng Tàu bất ngờ va vào biển cảnh báo trong điều kiện trời tối, không có đèn đường.

Sau cú va chạm, xe lệch vào làn dừng khẩn cấp 3-4 giây rồi lọt xuống hố công trình, phần đầu xe hư hỏng.

Nguyên nhân là do mặt đường được đào lên để sửa chữa (dài khoảng 20 m) khu vực này lại chưa có đèn đường, biển cảnh báo lại đặt quá gần nên không tránh kịp.

Để đảm bảo công trình thi công an toàn, Cục Đường bộ yêu cầu các Ban Quản lý dự án phải chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tuân thủ quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Tại khu vực thi công phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và các thiết bị cần thiết. Trong đó, phải có rào chắn di động với mũi tên nhấp nháy, phía trên gắn đèn báo hiệu màu vàng hoạt động ở chế độ chớp nháy.

Cục Đường bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót về an toàn lao động và an toàn giao thông.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra ùn tắc hoặc nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến do không tuân thủ quy định.

Cục Đường bộ yêu cầu kiên quyết xử lý các đơn vị không bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công, khắc phục, sửa chữa công trình. Khu Quản lý đường bộ IV và các Sở Xây dựng được yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ đang khai thác.

Cục Đường bộ nói gì về bất cập biển báo khiến tài xế 'hoa mắt', phải phanh gấp? Trước phản ánh của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về biển báo tốc độ bất hợp lý khiến tài xế “hoa mắt”, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ đề nghị các địa phương tổng rà soát, điều chỉnh những vị trí chưa phù hợp.



