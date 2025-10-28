Ngày 28/10, Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (ngụ xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản theo điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Hoàng Lợi và trái mít cắt trộm. Ảnh: Công an xã Mỹ Đức Tây.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 23/10, ông N.V.P. (sinh năm 1973, ngụ xã Mỹ Đức Tây) phát hiện Lợi điều khiển xe máy, chở theo hai trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông N.V.H. (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây).

Khi bị phát hiện, Lợi xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Ông P. đã trình báo sự việc với Công an xã Mỹ Đức Tây.

Sau đó, Lợi bỏ lại xe cùng tang vật tại hiện trường rồi bỏ trốn khỏi khu vực. Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức Tây xác minh, mời Lợi đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít trên cùng 1 cây mít với mục đích bán lấy tiền tiêu xài. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã xác định tổng giá trị tài sản bị trộm là 387.000 đồng.

Bị can Lợi chỉ vị trí cắt trộm hai trái mít. Ảnh: Công an xã Mỹ Đức Tây

Qua xác minh nhân thân, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho biết Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Mỹ Đức Tây xác định tổng giá trị tài sản trong vụ trộm do Lê Hoàng Lợi thực hiện là 387.000 đồng, mới nghe qua tưởng giá trị là rất nhỏ.

Tuy nhiên, luật sư Thăng phân tích: Theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng về nguyên tắc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp thuộc các tình tiết định tội đặc biệt được quy định tại khoản 1 điều này.

Một trong các trường hợp đó là người thực hiện hành vi đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 Bộ luật Hình sự mà chưa được xóa án tích.

"Trong trường hợp này, mặc dù giá trị tài sản chiếm đoạt dưới mức định lượng, nhưng yếu tố tái phạm chưa được xóa án tích làm phát sinh trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Hành vi này thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội ở mức độ đáng kể, phản ánh thái độ coi thường pháp luật, chưa cải tạo, giáo dục được bằng biện pháp xử lý hình sự trước đó", luật sư Thăng chỉ ra.

Do đó, theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng: "Việc truy tố người thực hiện hành vi này theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm là phù hợp và có cơ sở".