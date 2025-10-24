Ngày 24/10, Công an phường Tân An cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Đoàn Ngọc Khánh (22 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Khánh (áo đen) cùng tang vật vụ án. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định, nợ nần chồng chất nên Khánh nảy sinh ý định trộm cắp bánh ô tô để bán lấy tiền trả nợ.

Khoảng 2h30 ngày 12/10, Khánh điều khiển xe bán tải của mình đi đến khu vực đường Lý Tự Trọng (phường Tân An) lấy trộm hai chụp mâm bánh sau của một xe ô tô Ford Ranger đang đậu bên đường.

Đến khoảng 0h50 ngày 16/10, Khánh tiếp tục điều khiển ô tô đến trước số nhà 33 Ngô Gia Tự (phường Tân An), tháo trộm một bánh phụ và hai chụp mâm bánh xe của ô tô hiệu Ford Ranger cũng đang đậu sát lề đường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An nhanh chóng phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột và Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức xác minh, truy xét.

Đến sáng 20/10, khi Khánh đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Lâm Đồng thì bị bắt giữ tại chốt chặn xã Hòa Phú (Đắk Lắk).

Sau khi bị bắt, Khánh khai nhận, từ ngày 13-18/10, Khánh đã lấy cắp 13 chiếc bánh xe cùng hiệu Ford Ranger ở các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk và TPHCM.

Khánh cho biết, do nợ nần nên nảy sinh ý định đi trộm cắp. Sau khi trộm cắp được số bánh xe ô tô trên, đối tượng này chở đến một tiệm rửa xe trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, Đắk Lắk) rửa sạch rồi tìm nơi tiêu thụ.