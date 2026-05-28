Ngày 28/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, địa phường vừa có báo cáo gửi Sở Xây dựng TPHCM về việc xuất hiện vết nứt mới tại tòa nhà chung cư PVC-IC Diamond (địa chỉ 33A đường 30/4), gây lo ngại mất an toàn cho cư dân sinh sống tại đây.

Chung cư PVC-IC Diamond hay còn gọi Lapen Center, địa chỉ ở số 33A đường 30/4, phường Tam Thắng. Ảnh: Quang Hưng

Theo báo cáo của UBND phường Tam Thắng, ngày 25/5, Ban quản trị chung cư PVC-IC Diamond có văn bản thông tin hiện tượng nứt, tách lớp tường bao tại căn hộ 16.17, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 26/5, UBND phường phối hợp cùng Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà kiểm tra thực tế hiện trạng. Qua kiểm tra ghi nhận tại khu vực tường lô gia bên trong căn hộ 16.17 xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc lớp vữa trát, tường bao có dấu hiệu tách rời. Bên ngoài căn hộ cũng xuất hiện vết nứt kéo dài từ đà xuống sàn.

Vết nứt mới, tách lớp tường bao tại căn hộ 16.17 chung cư. Ảnh: Quang Hưng

UBND phường Tam Thắng đánh giá đây là sự cố cục bộ tại vị trí lô gia tầng 16, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cư dân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu Ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương đưa ra phương án gia cố, sửa chữa các hạng mục hư hỏng.

Đồng thời, phường yêu cầu căng dây cảnh báo, đặt biển báo nguy hiểm và bố trí người trực 24/24 để ngăn người dân tiếp cận khu vực mất an toàn.

Vết nứt mới kéo dài từ đà xuống sàn tại tầng 16 chung cư. Ảnh: Quang Hưng

Theo UBND phường Tam Thắng, trước đó tại căn hộ 16.08 cùng tầng cũng từng xuất hiện tình trạng nứt tường bao. Trên cơ sở kết quả kiểm định của đơn vị chuyên môn hồi tháng 2/2026, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức họp, báo cáo UBND TPHCM và Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan triển khai biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên đến nay, việc xử lý theo yêu cầu của địa phương vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Mặc dù kết quả kiểm định trước đó cho thấy kết cấu công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, song việc tiếp tục xuất hiện vết nứt mới tại tầng 16 khiến người dân lo lắng.

UBND phường Tam Thắng kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM chủ trì đánh giá nguyên nhân gây nứt tại tầng 16 của tòa nhà để có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn công trình và cư dân sinh sống tại chung cư.