Ninh Bình:

Phường Nam Định có quy mô dân số gần 190.000 người, thuộc nhóm 10 phường đông dân nhất cả nước.

Giữa “siêu phường” ấy vẫn tồn tại 29 khu chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó chung cư cũ số 181 và 207 Hoàng Văn Thụ được xác định ở mức nguy hiểm cấp D, không còn bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống.

Hiện trạng chung cư số 181 Hoàng Văn Thụ.

Trước nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi mùa mưa bão năm 2026 đang tới gần, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại 2 chung cư này.

Chung cư số 181 và 207 Hoàng Văn Thụ là 2 khối nhà ở thuộc tài sản công, được xây dựng từ những năm 1940 và 1954, với tổng diện tích khoảng 1.120m², xung quanh giáp nhà dân, có lối đi chung nhỏ, hẹp.

Kết quả kiểm định cho thấy cả 2 công trình đều không còn bảo đảm khả năng chịu lực và điều kiện sử dụng bình thường.

Theo thống kê, khu nhà số 181 có 26 hộ dân đã và đang sinh sống, trong đó 25 hộ đang ở thực tế với 62 nhân khẩu. Khu nhà số 207 có 24 hộ, trong đó 22 hộ đang sinh sống với 69 nhân khẩu.

Phần lớn cư dân là người cao tuổi, lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn và không có nơi ở khác.

Theo phương án đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm thời tại khu nhà D, cụm nhà ở sinh viên phường Nam Định trong thời gian 36 tháng hoặc đến khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư hoàn thành.

Trong thời gian tạm cư, người dân được hỗ trợ tiền thuê nhà, chỉ phải chi trả các chi phí sinh hoạt như điện, nước và gửi xe theo quy định.

Các trường hợp người già neo đơn hoặc người có vấn đề về sức khỏe tâm thần sẽ được chính quyền đề nghị đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc chuyên nghiệp.

Ghi nhận của phóng viên ngày 17/5, hàng chục hộ dân tại 2 khu chung cư đang thu dọn đồ đạc để chuyển tới nơi tạm cư.

Bà Trần Thị Kim Oanh (65 tuổi) cho biết, bà sống ở chung cư 207 Hoàng Văn Thụ từ khi 8 tuổi. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, ký ức của bà gắn liền với những mùa mưa phải mặc áo mưa ngay trong nhà.

“Cứ mưa to thì trong nhà cũng không khác ngoài trời là mấy. Còn ngày thường tôi vẫn phải đặt chậu hứng nước trong nhà vì đường ống cũ thấm dột, nước từ trần nhỏ xuống khắp nơi. Hàng chục năm qua, cứ đến mùa mưa bão là tôi lại thấp thỏm lo sợ. Giờ được chuyển đến nơi ở khác an toàn hơn, tôi rất mừng”, bà Oanh chia sẻ.

Trên tầng 2 của chung cư 207 Hoàng Văn Thụ, gia đình ông Trần Trọng Tâm (SN 1972) cũng đang tất bật thu dọn đồ đạc. Sau nhiều năm sống trong căn hộ xuống cấp chật chội, nay cả gia đình được bố trí chỗ ở tạm cư rộng hơn 30m2 nên ai cũng phấn khởi.

Tại khu chung cư 181 Hoàng Văn Thụ, ông Tạ Xuân Ngọc cho biết gia đình ông đã sống khoảng 20 năm trong căn hộ xuống cấp, nay được chuyển đến nơi ở an toàn hơn, ông cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm trước mùa mưa bão.

Ông Phạm Văn Phong (SN 1949) cho biết ông sống tại khu chung cư 181 từ khi còn nhỏ. Trước đây, gia đình 9 người cùng sinh hoạt trong căn hộ hơn 20m². Hiện con cái đã kết hôn và chuyển đi nơi khác, chỉ còn ông sinh sống tại đây.

Ông Phong chia sẻ mỗi khi mưa bão, ông thường phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Nay khi có phương án bố trí chỗ ở mới, ông rất mừng nhưng cũng có chút lưu luyến vì gắn bó gần cả đời với nơi này.

Sau khi dọn đồ, ông không đến khu tạm cư do tỉnh bố trí mà sẽ ở cùng con cháu và dự kiến quay lại khi dự án cải tạo, xây dựng chung cư hoàn thành.

Nhiều căn hộ tại 2 chung cư đã khóa cửa sau khi các hộ dân hoàn tất việc di dời tới nơi ở mới. Hành lang vốn chật kín đồ đạc nay trở nên vắng lặng, chỉ còn lại những mảng tường bong tróc, ẩm mốc và dấu vết xuống cấp sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Tại lối lên tầng 2 dãy ngoài chung cư 181 Hoàng Văn Thụ có gắn tấm biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm, hạn chế qua lại”.

Để phục vụ công tác di dời, phường Nam Định đã huy động lực lượng đoàn thanh niên, công an và các đơn vị liên quan giúp người dân vận chuyển tài sản.

Lãnh đạo phường cho biết việc di dời diễn ra từ ngày 16-20/5, trong đó cao điểm là hai ngày 16 và 17/5.

Trong hai ngày này, địa phương huy động hơn 100 người mỗi ngày tham gia hỗ trợ vận chuyển. Những ngày sau đó, lực lượng tiếp tục đồng hành cùng các hộ dân cho đến khi công việc hoàn tất.