Ghi nhận tại khu đô thị Geleximco (phường Tây Mỗ, Hà Nội), từ sáng 26/8, các tuyến đường Hoàng Tùng, Nam An Khánh... và nhiều trục nội khu ngập nặng.

Người dân phải dựng tường chắn, bao cát trước cửa hầm nhà liền kề. Một số gia đình lắp máy bơm để hút nước, nhưng theo phản ánh, mực nước trong hầm vẫn ngập từ 1-2m.

Khu đô thị Geleximco (phường Tây Mỗ) ngập trong biển nước. Ảnh: Thành Công

Thực tế, mỗi khi có mưa lớn, khu đô thị Geleximco, khu đô thị Nam An Khánh… lại rơi vào cảnh ngập úng, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân sinh sống tại đây. Nơi đây được xem như vùng trũng của bất động sản phía Tây Hà Nội, nhiều khu vực biến thành “ốc đảo” sau mưa lớn.

Vách chắn, bao cát được dựng trước cửa hầm nhà liền kề. Ảnh: Thành Công

Mặc dù cứ mưa lớn là ngập, nhưng theo ghi nhận, các căn liền kề, biệt thự trong khu đô thị Nam An Khánh, Geleximco vẫn có giá rao bán từ 150-310 triệu đồng/m2.

Tại khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc), những con đường quanh chung cư cũng chìm trong biển nước.

Để ngăn nước vào hầm xe, ban quản lý và cư dân đã dựng vách ngăn trước cửa hầm. Vách ngăn khoảng 10m, bằng thép bên ngoài được trải bạt chống thấm.

Vách ngăn thép được dựng trước cửa hầm chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc). Ảnh: T.T

Ngoài vách ngăn, người dân cũng dựng những bức tường bằng bao cát để chống ngập tại nhiều công trình.

Trao đổi với PV VietNamNet, ThS. KTS Cao Hoàng Anh - Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây Dựng & đầu tư ACA, cho biết, khi thiết kế xây dựng tầng hầm cần lưu ý đến các giải pháp cơ bản chống ngập như: Thiết kế nền móng tòa nhà, cửa ra vào tầng hầm tòa nhà cao hơn so với mặt đất xung quanh, bố trí rãnh thoát nước trước cửa hầm để giảm nguy cơ nước dễ dàng tràn vào tầng hầm.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước của tầng hầm phải bố trí hợp lý kết nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực để không bị ứ đọng. Sử dụng hệ thống van một chiều tránh trường hợp nước từ bên ngoài thoát ngược vào tầng hầm.

Nhiều khu vực biến thành “ốc đảo” sau mưa lớn. Ảnh: T.T

“Những khu vực tầng hầm thường xuyên bị ngập do nước mưa, triều cường... cần có giải pháp xây dựng tường chống ngập, cửa chống ngập, tấm ngăn nước tại cửa ra vào tầng hầm để tự động chắn nước khi có ngập lụt, triều cường”, ông Hoàng Anh lưu ý.

Ngoài ra, cần bố trí hố thu nước có dung tích phù hợp với diện tích tầng hầm, trang bị máy bơm có công suất lớn tự động đẩy nước ngập ra ngoài.

Vị này cũng khuyến cáo, trước mùa mưa bão cần thường xuyên sửa chữa bảo trì hệ thống thoát nước tầng hầm, tránh bị tắc nghẽn. Trang bị hệ thống cảm biến cảnh báo mực nước nguy cơ ngập và kích hoạt hệ thống bơm tự động.