Việc cho phép chung cư cho thuê ngắn ngày trở lại mở ra cơ hội tăng thu nhập cho chủ căn hộ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về khả năng khai thác và cạnh tranh trên thị trường lưu trú.

Dòng tiền cho thuê căn hộ chung cư cải thiện

Luật Nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua cho phép căn hộ chung cư được khai thác cho thuê lưu trú ngắn ngày, có hiệu lực từ 1/7/2027. Sau thời gian bị siết chặt, quy định này mở ra cơ hội cho thị trường căn hộ cho thuê, đặc biệt là mô hình lưu trú ngắn ngày Airbnb.

Việc cho phép hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày trở lại tại các căn hộ chung cư cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, vận hành, quyền lợi của cư dân và hiệu quả đầu tư.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Vinh, người chuyên đầu tư mô hình cho thuê căn hộ lưu trú ngắn ngày tại TPHCM, cho biết, quy định mới như “cởi trói” cho các cá nhân và đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Theo ông Vinh, Quyết định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TPHCM ban hành ngày 27/2/2025, trong đó siết chặt hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày tại các căn hộ chung cư, đã gây ảnh hưởng đáng kể đến những người kinh doanh Airbnb theo mô hình thuê nhà rồi khai thác lại.

“Ngoài tiền thuê căn hộ hàng tháng, nhà đầu tư còn phải bỏ vốn đầu tư nội thất, trang thiết bị và chi phí vận hành. Khi hoạt động bị hạn chế, toàn bộ phương án kinh doanh gần như phải tính toán lại, trong khi các khoản đầu tư ban đầu khó thu hồi nhanh”, ông Vinh nói.

Một khu chung cư tại TPHCM có nhiều căn hộ được khai thác cho thuê ngắn ngày. Ảnh: Anh Phương

Với quy định mới cho phép căn hộ chung cư được cho thuê lưu trú ngắn ngày, ông Vinh cho rằng thị trường sẽ có thêm một nhóm khách thuê mới đáng kể, gồm các cá nhân và đơn vị kinh doanh lưu trú.

Những đơn vị này thuê căn hộ từ chủ sở hữu, đầu tư nội thất và tổ chức vận hành để khai thác theo ngày hoặc theo tuần. Qua đó, giúp chủ nhà có thêm đầu ra cho thuê, thay vì chỉ phụ thuộc vào nhóm khách thuê dài hạn như trước.

Theo chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, sự xuất hiện của các cá nhân và đơn vị kinh doanh lưu trú có thể tạo ra thay đổi đáng kể trên thị trường căn hộ cho thuê. Chủ nhà không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu thuê để ở mà có thêm khả năng cho thuê tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Khi nhóm khách thuê mới gia nhập thị trường, khả năng khai thác căn hộ được mở rộng, qua đó có thể cải thiện doanh thu cho thuê và hiệu quả sử dụng vốn của chủ sở hữu.

Ông Kiên lấy ví dụ một căn hộ trị giá 6 tỷ đồng, trước đây cho thuê dài hạn với giá 15 triệu đồng/tháng. Nếu có thể cho các đơn vị kinh doanh lưu trú thuê lại với giá 18 triệu đồng/tháng, doanh thu cho thuê trong 10 tháng khai thác sẽ tăng từ 150 triệu lên 180 triệu đồng/năm. Tương ứng, tỷ suất doanh thu cho thuê gộp tăng từ 2,5% lên 3% giá trị căn hộ.

Theo ông Kiên, không nên hiểu rằng tất cả căn hộ đều có thể tăng giá thuê khi Airbnb trở lại. Khả năng tiếp cận nhóm khách thuê mới phụ thuộc đáng kể vào vị trí dự án, nhu cầu lưu trú thực tế và điều kiện khai thác tại từng tòa nhà.

Thị trường lưu trú cạnh tranh hơn

Khi căn hộ chung cư được cho thuê lưu trú ngắn ngày, theo ông Nguyễn Quốc Vinh, không chỉ phân khúc nhà ở mà các mô hình kinh doanh lưu trú truyền thống như khách sạn và căn hộ dịch vụ cũng chịu tác động.

Ông Vinh cho biết, khi TPHCM siết quy định cho thuê lưu trú ngắn ngày tại các chung cư, nhiều nhà đầu tư kinh doanh Airbnb phải thu hẹp quy mô hoặc dừng hoạt động. Không ít nhà đầu tư phải chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn, mất tiền đặt cọc và thanh lý nội thất đã đầu tư.

Theo ông Vinh, chưa thể khẳng định khách thuê căn hộ chung cư để lưu trú ngắn ngày trước đây đã chuyển sang khách sạn hoặc căn hộ dịch vụ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng trống về nhu cầu lưu trú đã được hai mô hình này khai thác.

“Mỗi mô hình có đối tượng khách hàng và lợi thế riêng. Chung cư có thể phù hợp với khách du lịch tự túc, gia đình hoặc nhóm khách cần không gian sinh hoạt. Trong khi đó, khách sạn và căn hộ dịch vụ có lợi thế về các dịch vụ đi kèm và quy trình phục vụ”, ông Vinh phân tích.

Về tác động đối với thị trường khách sạn và căn hộ dịch vụ, chuyên gia Lê Quốc Kiên cho rằng các đơn vị lưu trú này sẽ phải cạnh tranh trực tiếp hơn về giá phòng, chất lượng và khả năng thu hút khách khi căn hộ chung cư được khai thác cho thuê lưu trú ngắn ngày.

Điều này cũng đồng nghĩa lợi thế không còn đơn thuần nằm ở việc sở hữu một căn hộ có thể cho thuê theo ngày. Khi nguồn cung tăng lên, năng lực tìm kiếm khách hàng, kiểm soát công suất và tối ưu chi phí sẽ ngày càng quan trọng.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, thị trường căn hộ dịch vụ TPHCM trong quý III/2026 có hơn 7.000 căn tại 146 dự án, với công suất thuê khoảng 85% và giá thuê bình quân gần 600.000 đồng/m2/tháng.

Theo Savills Việt Nam, nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ tại TPHCM chủ yếu đến từ nhóm khách thuê dài hạn như chuyên gia nước ngoài, nhân sự doanh nghiệp FDI và khách công tác. Bên cạnh đó, khách MICE và khách lưu trú ngắn hạn cũng đóng góp vào nhu cầu của phân khúc này.

Khi chung cư tham gia trở lại thị trường lưu trú, căn hộ dịch vụ không hẳn mất đi lợi thế. Những đơn vị có hệ thống quản lý chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ đồng đều và khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày vẫn có phân khúc khách hàng riêng.

Ngược lại, các chủ căn hộ hoặc đơn vị kinh doanh lưu trú tự phát sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn về giá và chất lượng vận hành. Về dài hạn, thị trường có thể phân hóa rõ hơn giữa những căn hộ chỉ cung cấp chỗ ở và những căn hộ có khả năng cung cấp dịch vụ lưu trú chuyên nghiệp.