Trên trục đại lộ Đông - Tây, nối khu vực trung tâm TPHCM với phía Tây và khu Đông, giá rao bán căn hộ có sự phân hóa rõ rệt. Trên cùng một tuyến đường, giá bán có nơi chỉ 30 triệu đồng/m2 nhưng có nơi vượt 200 triệu đồng/m2.

Từ trung tâm đến khu Tây, giá căn hộ chênh lệch đáng kể

Đại lộ Đông - Tây, gồm đường Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ, là một trong những trục giao thông quan trọng của TPHCM. Tuyến đường dài gần 22km, đi qua địa bàn 8 quận, huyện trước đây (gồm quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh), kết nối khu vực trung tâm với phía Tây thành phố và khu vực phía Đông.

Riêng đường Võ Văn Kiệt dài khoảng 13,43km, kéo dài từ khu vực giao đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng (quận 1 cũ) đến cầu vượt Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh cũ). Tuyến đường được thông xe năm 2009, góp phần hình thành trục kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Tây và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, đại lộ này còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị dọc hai bên tuyến. Tuy nhiên, sự khác biệt về vị trí, hạ tầng và chất lượng dự án khiến giá rao bán căn hộ tại các chung cư trên cùng trục đường có khoảng cách đáng kể.

Đoạn đường Võ Văn Kiệt (bên phải kênh Bến Nghé), qua khu vực quận 1 cũ. Ảnh: Nguyễn Huế

Khảo sát giá rao bán trên thị trường thứ cấp cho thấy, giá bán căn hộ dọc đường Võ Văn Kiệt có sự chênh lệch khá lớn giữa các chung cư.

Tại Central Garden (số 328 Võ Văn Kiệt, quận 1 cũ), dù đã bàn giao 12 năm, giá rao bán căn hộ phổ biến tại đây vẫn ở mức khoảng 67-95 triệu đồng/m2, tùy diện tích và vị trí. Những căn có diện tích khoảng 81-87m2 được chào bán từ 5,9 tỷ đồng. Một căn hộ có diện tích lớn 137m2, đầy đủ nội thất và đã có sổ hồng, đang được chào bán gần 15 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Viva Riverside (số 1472 Võ Văn Kiệt, quận 6 cũ), dự án đã bàn giao 8 năm trước, giá căn hộ hiện được chào bán khoảng 52-62 triệu đồng/m2. Các căn hộ 2 phòng ngủ có giá rao bán khoảng 4-4,4 tỷ đồng.

Càng về khu vực quận 8 cũ, mặt bằng giá căn hộ càng có xu hướng thấp hơn. Tại City Gate Towers, giá rao bán phổ biến khoảng 39-50 triệu đồng/m2. Trong khi đó, Diamond Riverside ghi nhận mức giá rao bán khoảng 42-47 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, tại chung cư Carina Plaza gần đó, giá căn hộ được chào bán thấp hơn đáng kể, khoảng 30-36 triệu đồng/m2. Một số căn hộ có diện tích hơn 90m2 tại đây đang được rao bán với giá từ 3-3,6 tỷ đồng, tùy vị trí và nội thất.

Ở đoạn cuối tuyến đường, qua khu vực Bình Tân cũ, các căn hộ tại Akari City có giá chào bán khoảng 55-70 triệu đồng/m2, tùy phân khu, giai đoạn và loại căn hộ.

Đoạn đường tập trung căn hộ cao cấp, giá rao bán vượt 200 triệu đồng/m2

Nếu các dự án dọc đường Võ Văn Kiệt có mức giá rao bán trải rộng từ khoảng 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng/m2 thì tại đường Mai Chí Thọ, thuộc khu vực quận 2 cũ, nhiều dự án có giá chào bán ở phân khúc cao hơn.

Các dự án căn hộ cao cấp dọc đường Mai Chí Thọ, quận 2 cũ, có giá rao bán từ 70 triệu đến hơn 200 triệu đồng/m2. Ảnh: Hoàng Hà

Theo khảo sát, giá rao bán trên thị trường thứ cấp tại Lexington Residence (số 67 Mai Chí Thọ), dự án đã bàn giao từ năm 2016, hiện phổ biến khoảng 70-85 triệu đồng/m2. Các căn hộ 2 phòng ngủ có giá rao bán khoảng 5-6 tỷ đồng, tùy diện tích, vị trí và tình trạng nội thất.

Trong khi đó, tại The Sun Avenue (số 28 Mai Chí Thọ), giá căn hộ được chào bán ở mức khoảng 87-106 triệu đồng/m2. Các căn hộ 2 phòng ngủ có giá phổ biến khoảng 6-7,7 tỷ đồng.

Ở phân khúc cao hơn, New City Thủ Thiêm (số 17 Mai Chí Thọ) ghi nhận giá rao bán khoảng 93-115 triệu đồng/m2. Các căn hộ 2 phòng ngủ có giá khoảng 6,1-7,5 tỷ đồng, trong khi căn 3 phòng ngủ được chào bán từ 8,2 tỷ đồng trở lên.

Đáng chú ý, tại Eaton Park (số 81 Mai Chí Thọ), giá chào bán được ghi nhận trong khoảng 125-214 triệu đồng/m2. Khác với các dự án đã bàn giao kể trên, Eaton Park vẫn đang trong quá trình xây dựng, dự kiến bàn giao từ năm 2027. Vì vậy, mức giá tại đây phản ánh giá chào bán sản phẩm trong giai đoạn triển khai dự án, chủ yếu phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư, khác với giá chuyển nhượng tại các chung cư đã đi vào sử dụng.

Như vậy, trên cùng trục Mai Chí Thọ, giá căn hộ giữa các dự án có sự chênh lệch đáng kể. Nếu Lexington Residence có mặt bằng giá phổ biến dưới 85 triệu đồng/m2 thì tại New City Thủ Thiêm, giá đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2 ở nhiều căn hộ; còn Eaton Park được chào bán ở mức cao hơn đáng kể.



