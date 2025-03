XEM CLIP:

Ngày 17/3, theo phản ánh của người dân ở chung cư Sun Square trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hầm để ô tô của tòa nhà vẫn bị ngắt hệ thống PCCC và camera. Mất điện, quạt thông gió ngừng hoạt động và có những xe chảy xăng ra sàn nên mùi xăng nồng nặc, tạo ra bầu không khí đến “ngộp thở”.

Để đảm bảo an toàn cho mọi người và tòa nhà, cư dân nơi đây đã mang ô tô, xe máy đỗ dọc đường quanh chung cư nhằm tránh rủi ro cháy nổ.

"Mất điện, hệ thống quạt thông gió ở các hầm ngừng hoạt động khiến mùi xăng, chất thải từ phương tiện tham gia giao thông bốc mùi nồng nặc. Khi cư dân xuống hầm gửi xe cảm thấy khó thở" - anh Nam Khang - một cư dân tại đây, kể.

Theo cư dân chung cư Sun Square, khoảng 18h30 tối 15/3, họ phát hiện 3 hầm B1, B2, B3 bị cắt điện. Trước đó, bộ phận an ninh báo phòng camera bị ngắt điện hoàn toàn.

Bộ phận an ninh cho người đi kiểm tra thì phát hiện một người lạ xâm nhập vào tầng hầm B2, nghi có liên quan đến việc cắt điện, nên đã dẫn người này về phòng Ban quản lý. Tại đây, trước sự chứng kiến của Ban quản lý, cư dân, Công an phường Nam Từ Liêm đã lập biên bản sự việc.

Trước tình trạng an ninh, an toàn PCCC bị đe dọa, cư dân đã lên công an phường đề nghị cử lực lượng xuống hiện trường giải quyết. Khi 3 cán bộ công an phường đến nơi thì không thấy bất cứ cán bộ kỹ thuật nào của chủ đầu tư trực, gọi số hotline thì không ai trả lời.

Ban quản trị cùng công an và cư dân đã lập biên bản sự việc. Sau đó, công an và cư dân đến phòng camera lập biên bản hiện trạng.

Tầm 2h sáng ngày 16/3, lực lượng PCCC tiếp tục đến hầm chung cư lập biên bản về sự vụ. Chiều cùng ngày, các tầng hầm để xe của tòa nhà được bật điện trở lại. Tuy nhiên, đến trưa 17/3, các tầng hầm lại bị ngắt điện, gây khó khăn với nhiều cư dân.

Lãnh đạo Công ty Thăng Long lý giải: “Do hệ thống điện bị trục trặc gì đó và không nắm rõ vấn đề này vì đã bàn giao cho Ban quản trị tòa nhà và đơn vị vận hành quản lý. Tuy nhiên, mất điện do trục trặc ở đâu, phía công ty sẽ cho các bộ phận kiểm tra và chủ đầu tư đã có lịch làm việc với các bên vào chiều 17/3”.

Tuy nhiên, ông Hoàng Xuân Thuyên, đại diện Ban quản trị chung cư Sun Square, cho hay: “Phía chủ đầu tư mới bàn giao hiện trạng, chưa bàn giao về công việc vận hành nên chúng tôi không thể quản lý”.

Ông Thuyên cho biết thêm, chủ đầu tư mới bàn giao công việc vệ sinh các khu căn hộ còn vận hành thang máy, hầm trông giữ xe, phòng camera trung tâm, PCCC, vận hành điện các tầng hầm... vẫn chưa bàn giao cho Ban quản trị tòa nhà.

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, thông tin: “Chủ đầu tư và Ban quản trị không thống nhất được với nhau nên phường và quận Nam Từ Liêm đang quyết liệt yêu cầu các bên giải quyết. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư vẫn chậm trễ, viện đủ lý do ”.

Theo ông Hưng, việc điện liên tục bị ngắt, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị vận hành phải cấp điện ổn định trở lại, đảm bảo cuộc sống cho người dân.