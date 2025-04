Dữ liệu của đơn vị này cho biết, sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ đầu năm ngoái, hiện giá bán chung cư sơ cấp đạt khoảng 75 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì), tăng nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng theo quý thấp nhất kể từ quý II/2023. Nguồn cung chủ yếu đến từ các khu đô thị quy mô lớn ở ven đô.

Trên thị trường thứ cấp, đà tăng giá bán quý I cũng chậm lại. Hiện giá chuyển nhượng chung cư đạt khoảng 50 triệu đồng/m2, nhỉnh 3% so với quý trước. Phần lớn giá các dự án không có nhiều biến động, trừ một số dự án sở hữu vị trí đắc địa tại quận trung tâm, có tiềm năng cho thuê tốt.

Diễn biến trên cũng được ghi nhận trong báo cáo thị trường mới phát hành của OneHousing. Đơn vị này cho hay, sau 8 quý liên tục tăng trưởng, thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội đã chính thức bước vào giai đoạn điều chỉnh trong quý đầu năm 2025.

Dữ liệu cho thấy, nguồn cung sơ cấp chỉ đạt khoảng 4.000 căn và lượng tiêu thụ ở mức 3.000 căn, giảm 60–70% so với mức 11.000 - 12.000 căn của quý IV/2024.

“Đây là quý đầu tiên thị trường ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ kể từ quý I/2023”, báo cáo nêu.

Giá chung cư tại Hà Nội hạ nhiệt, giảm tốc sau nhiều quý tăng trưởng nóng. Ảnh: Hồng Khanh

Lý giải về sự “giảm tốc” của chung cư Hà Nội, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cho rằng, quý I hàng năm thường trùng với thời điểm Tết Nguyên đán – vốn được xem là giai đoạn “nghỉ ngơi” theo thông lệ của thị trường bất động sản. Do đó, nhiều dự án có xu hướng lùi lịch mở bán sang quý sau.

“Dù đã tiến hành gom booking từ cuối năm 2024, phần lớn các chủ đầu tư vẫn lựa chọn quan sát diễn biến thị trường và chờ thời điểm phù hợp để chính thức ra hàng. Việc "ém hàng" trong quý đầu năm không phải là điều hiếm gặp, mà là chiến lược quen thuộc để tránh rủi ro về thanh khoản trong thời gian nhu cầu tạm chững”, ông Tiến cho biết.

Bên cạnh đó, theo ông Tiến, lý do chính vẫn là “chưa đủ tiềm lực tài chính”. Ngoài ra, mức giá bán đang ở ngưỡng cao so với khả năng chi trả trung bình cũng là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua của nhiều người.

Về nguồn cung trong những tháng đầu năm 2025, CBRE đánh giá có sự đa dạng về phân khúc, bao gồm cả trung cấp, cao cấp và hạng sang. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, thị trường chung cư Hà Nội vẫn chưa ghi nhận thêm nguồn cung mới thuộc phân khúc bình dân.

CBRE dự báo Hà Nội có thể đón nhận khoảng 31.700 căn hộ trong năm nay, chủ yếu ở các vùng ven như Đan Phượng, Long Biên, Đông Anh...

Nhà đầu tư nhìn nhận, nguồn cung chung cư mới liên tục bổ sung càng khiến áp lực đẩy hàng mạnh hơn. Cùng với đó, tâm lý người mua ngày càng ổn định sẽ tiếp tục điều chỉnh thị trường chung cư Hà Nội trong thời gian tới.

Theo dữ liệu khảo sát của VietNamNet thực hiện từ giữa tháng 3 đến nay về việc có nên mua nhà trong thời điểm này, kết quả cho thấy, 47% chọn chờ thêm, đợi giảm giá chiếm tỷ lệ cao nhất. 43% chọn mua ngay còn lại là ý kiến khác.