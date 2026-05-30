Chung kết MGI All Stars 2026 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam - hoa hậu Hương Giang - nổi bật rạng rỡ trong phần đồng diễn và giới thiệu tên của các thí sinh.

Sau phần giới thiệu, top 18 thí sinh vào chung kết được công bố. Hương Giang của Việt Nam là thí sinh thứ 4 được MC nêu tên nhưng vì phát âm tên của Hương Giang khá khó đọc nên chính cô cũng không nhận ra và khá bất ngờ khi được thí sinh đứng cạnh chúc mừng.

MC của đêm chung kết cũng thông báo Việt Nam là cái tên được xướng lên trong phần trao giải World's Choice Award trong tiếng hò reo của khán giả.

Kết quả phần thi áo tắm tại chung kết MGI All Stars 2026 tối 30/5 tạo ra cú sốc lớn khi Hương Giang dẫn đầu toàn bộ top 18 với tổng điểm 7.83, bỏ xa người xếp thứ hai là Vanessa Pulgarin (Colombia) với 6.85 điểm. Bảng điểm công khai trên màn hình Grand TV cho thấy đại diện Việt Nam nhận điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Abena, điểm 9.68 từ Jojo, cùng các mức điểm cao từ Isabella (9.00), Natalie (8.70) và PSI (8.50). Điểm trung bình từ ban giám khảo, Hương Giang đạt 8.64 - cao nhất trong 18 thí sinh.

Lợi thế quyết định đến từ cột audience vote: Hương Giang nhận 32,860 lượt bình chọn từ khán giả, con số vượt trội so với phần lớn đối thủ. Top 10 sau phần thi áo tắm xếp theo thứ tự: Hương Giang (Việt Nam) - 7,83, Vanessa Pulgarin (Colombia) - 6,85, Tharina Botes (Nam Phi) - 6,84, Faith Maria Porter (Ghana) - 6,73, Gazini Ganados (Philippines) - 6,66, Gabriela de la Cruz (Venezuela) - 6,57, Fuscilla Londono (Ecuador) - 6,51, Mariana Beckova (CH Czech) - 6,42, Yahilex Hernandez (CH Dominica) - 6,42, Suheyn Cipriani (Peru) - 6,25.

Từ vị trí thứ 12 trên bảng điểm tổng hợp trước chung kết, Hương Giang đã lật ngược thế cờ hoàn toàn để leo lên dẫn đầu top 18 - kết quả khiến khán giả Việt Nam theo dõi trực tiếp vỡ òa.

Trước đó, sau đêm thi bán kết cô xếp hạng 17 trong bảng điểm tổng hợp, được tính theo tỷ lệ 70% từ giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Diễn đàn sắc đẹp uy tín nhất Missosology xếp Hương Giang ở vị trí thứ 6 trong bảng dự đoán cuối cùng - thứ hạng được đánh giá là khá tích cực so với tổng số 58 thí sinh từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

MGI All Stars là đấu trường nhan sắc đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức do Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil công bố cuối năm 2025. Cuộc thi cho phép thí sinh tự do đăng ký mà không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI trong nước, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia bao gồm người chuyển giới và phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Người đăng quang nhận giải thưởng tiền mặt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.

