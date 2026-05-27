Tại Bangkok (Thái Lan), hoa hậu Hương Giang cùng dàn thí sinh MGI All Stars 2026 bước vào đêm bán kết 1 - vòng thi gồm 2 hạng mục được đánh giá là thách thức nhất mùa giải: trình diễn trang phục dạ hội và thử thách mặt mộc. Chỉ còn 3 ngày nữa đến đêm chung kết trao giải ngày 30/5, đây là thời điểm mỗi thí sinh phải dốc toàn bộ bản lĩnh để giành tấm vé vào top 18.

Hương Giang trong đêm bán kết 1.

Hương Giang gây ấn tượng với khán giả bằng bộ dạ hội tím đặc biệt được đính kết những bông hoa 3D bằng chất liệu pha lê/acrylic trong suốt, tạo hiệu ứng như những chùm hoa nở rộ trên cơ thể người mặc. Bộ trang sức đá quý tông đỏ hồng nổi bật trên nền váy tím tạo thêm một lớp độ sâu cho tổng thể.

Trên sân khấu, hoa hậu sinh năm 1991 catwalk với bước đi chắc chắn, tay xử lý tà váy nhịp nhàng, thần thái chủ động và liên tục tương tác với camera. Hiệu ứng 2 chú bướm bay khiến phần trình diễn của Hương Giang gợi cảm giác một nàng tiên trong truyện cổ tích.

Sau phần trình diễn dạ hội, Hương Giang được thông báo nhận giải thưởng World’s Choice Award (Giải thưởng toàn cầu - Người hâm mộ yêu thích số 1).

Hệ thống chấm điểm công khai của MGI All Stars hiện trực tiếp trên màn hình, cho thấy Hương Giang nhận được số điểm từng giám khảo như sau: Osmel - 8.5, Jojo - 10, Abena - 9.8, Isabella - 9.2, Omar - 9.5, Natalie - 9.3, Lupita - 8.5, PSI - 8.5. Điểm trung bình: 9.16/10. Đáng chú ý, giám khảo Jojo dành điểm tuyệt đối 10/10 cho phần trình diễn dạ hội của đại diện Việt Nam.

Hương Giang trong phần thi mặt mộc.

Bước vào thử thách mặt mộc - phần thi đòi hỏi thí sinh xuất hiện hoàn toàn không trang điểm - Hương Giang chuyển sang trang phục khác: một bộ đầm/áo trong suốt đính kết đá lấp lánh tông nude champagne, tóc xõa tự nhiên, gương mặt sạch son phấn. Trên sóng livestream, cô xuất hiện ra với làn da mịn, đường nét thanh tú và ánh mắt điềm tĩnh.

Tuy nhiên, bảng điểm phần mặt mộc lại tạo ra tranh luận ngay lập tức: Osmel - 7, Jojo - 9.8, Abena - 10, Isabella - 9.2, Omar - 5, Natalie - 8.7, Lupita - 8, PSI - 7. Điểm trung bình: 8.09/10. Điểm 5 của giám khảo Omar là con số gây sốc - thấp hơn gần một nửa so với điểm 10 mà giám khảo Abena dành cho cùng phần thi và lệch hẳn so với mặt bằng chung của hội đồng. Sự chênh lệch này khiến mạng xã hội dậy sóng ngay trong đêm, nhiều fan sắc đẹp cho rằng điểm 5 của Omar không phản ánh đúng màn trình diễn thực tế của Hương Giang.

Ngày mai (28/5), Hương Giang tiếp tục bước vào bán kết 2 với phần thi bikini và runway.

