Tối 30/5 tại Bangkok, Thái Lan, đêm chung kết MGI All Stars 2026 mở màn với màn đồng diễn của toàn bộ 56 thí sinh. Trong làn sóng hò reo của khán giả, hoa hậu Hương Giang trở thành người đẹp thứ 4 được MC xướng tên vào top 18 - khoảnh khắc khiến chính cô cũng bất ngờ đến mức không kịp nhận ra tên mình, cho đến khi thí sinh đứng cạnh quay sang chúc mừng.

Ngay sau đó, MC công bố Hương Giang là chủ nhân giải thưởng World's Choice Award - danh hiệu dành cho người đẹp được khán giả toàn cầu bình chọn nhiều nhất. Đây là lần thứ 2 trong hành trình cô được vinh danh ở hạng mục này, sau khi đã nhận giải ngay tại bán kết.

Ngay sau khi top 18 được công bố, dàn thí sinh bước trở lại sân khấu để bước vào phần thi áo tắm bán kết trong chung kết - vòng đấu trực tiếp quyết định ai sẽ tiến sâu hơn. Đây cũng là khoảnh khắc khán giả chờ đợi nhất, khi 18 người đẹp hàng đầu đối mặt trực tiếp dưới góc nhìn của ban giám khảo.

Hương Giang trình diễn áo tắm:

Trên sân khấu, các thí sinh diện bikini xanh sapphire viền vàng đồng nhất do ban tổ chức cung cấp. Trong số những gương mặt nổi bật, Francia Cortés Sandoval đến từ Mexico mang đến phong thái phóng khoáng đặc trưng Mỹ Latinh, trong khi Gazini Ganados của Philippines - đại diện được theo dõi sát nhất khu vực Đông Nam Á cùng Hương Giang - trình diễn với kỹ năng runway chuyên nghiệp. Hương Giang bước ra sân khấu với ánh mắt sắc bén và thần thái làm chủ hoàn toàn - điều cô đã rèn giũa suốt hơn một thập kỷ trong nghề.

Top 18 trình diễn áo tắm:

Trước thềm đêm chung kết, bảng điểm tổng hợp tính theo tỷ lệ 70% giám khảo và 30% bình chọn khán giả xếp Hương Giang ở vị trí thứ 12, trong khi Colombia dẫn đầu, tiếp theo là Ghana và Peru. Tuy nhiên, chiến thắng World's Choice Award giúp cô giữ nguyên suất top 18 bất kể thứ hạng bảng điểm.

Đáng chú ý, hệ thống bình chọn trực tuyến trong đêm chung kết bị quá tải vì lượng vote đổ vào quá lớn, buộc Chủ tịch Nawat Itsaragrisil phải tuyên bố tạm dừng chương trình để khắc phục sự cố.

Các thí sinh trong phần thi áo tắm.

Phía sau sân khấu, Hương Giang từng cập nhật với người hâm mộ rằng chân bị sưng phù nghiêm trọng đến mức không mang vừa giày của nhà tài trợ nhưng không một đêm nào cô bước ra sân khấu với hình ảnh kém sắc.

