Chung kết MGI All Stars 2026 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam - hoa hậu Hương Giang - nổi bật rạng rỡ trong phần đồng diễn và giới thiệu tên của các thí sinh.

Sau phần giới thiệu, top 18 thí sinh vào chung kết được công bố. Hương Giang của Việt Nam là thí sinh thứ 4 được MC nêu tên nhưng vì phát âm tên của Hương Giang khá khó đọc nên chính cô cũng không nhận ra và khá bất ngờ khi được thí sinh đứng cạnh chúc mừng.

MC của đêm chung kết cũng thông báo Việt Nam là cái tên được xướng lên trong phần trao giải World's Choice Award trong tiếng hò reo của khán giả.

Hương Giang bước vào đêm chung kết với vị thế không hề nhỏ. Sau bán kết, cô xếp hạng 17 trong bảng điểm tổng hợp, được tính theo tỷ lệ 70% từ giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Dù vậy, trước giờ G, Hương Giang vẫn được xem là một trong những đại diện châu Á nổi bật liên tục dẫn đầu nhiều đợt bình chọn của khán giả kể từ ngày nhập cuộc.

Diễn đàn sắc đẹp uy tín nhất Missosology xếp Hương Giang ở vị trí thứ 6 trong bảng dự đoán cuối cùng - thứ hạng được đánh giá là khá tích cực so với tổng số 58 thí sinh từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Hành trình của Hương Giang tại MGI All Stars 2026 ghi dấu bằng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Ngay từ đêm khai mạc, cô đã giành giải Stars World Famous Award. Tại bán kết, màn trình diễn dạ hội với hiệu ứng cánh bướm độc đáo khiến khán giả quốc tế bất ngờ và Hương Giang vào top 10 trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất vòng bán kết. Tại bán kết 2, cô diễn bikini họa tiết da báo, đạt 8,93 điểm từ ban giám khảo.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu trình diễn, Hương Giang còn gây ấn tượng tại phần phỏng vấn kín. Cô tự tin trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh với thông điệp "Ngôi sao không tỏa sáng cho riêng mình mà còn soi đường cho người khác", đồng thời nhắc lại hành trình đầy cảm xúc từ Miss Universe 2025 trước ban giám khảo.

MGI All Stars là đấu trường nhan sắc đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức do Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil công bố cuối năm 2025. Cuộc thi cho phép thí sinh tự do đăng ký mà không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI trong nước, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia bao gồm người chuyển giới và phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Người đăng quang nhận giải thưởng tiền mặt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.

