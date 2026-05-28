Chỉ 2 ngày trước đêm chung kết MGI All Stars 2026, hoa hậu Hương Giang một lần nữa khiến sân khấu tại Bangkok bừng sáng khi bước ra trong bộ bikini họa tiết da báo mạnh mẽ, gợi cảm và tôn trọn vẹn vóc dáng căng đầy của đại diện Việt Nam.

Phần thi bán kết 2 của MGI All Stars 2026 gồm hai hạng mục: trình diễn trang phục áo tắm và catwalk, với sự tham gia của toàn bộ 58 thí sinh đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là vòng đấu cuối cùng trước khi ban giám khảo chốt danh sách Top 18 bước vào đêm chung kết 30/5.

Hương Giang lựa chọn bộ bikini tam giác họa tiết da báo tông nâu ấm, phối cùng trang sức bạc nổi bật ở cả hai cổ tay. Trên sân khấu Grand TV, đại diện Việt Nam sải bước với ánh mắt sắc bén, từng bước catwalk chắc chắn.

Hệ thống chấm điểm công khai của MGI All Stars hiện trực tiếp trên màn hình cho thấy Hương Giang nhận được điểm số: Osmel - 9,9; Jojo - 9,5; Abena - 10; Isabella - 9; Omar - 8; Natalie - 9; Lupita - 7; PSI - 9. Điểm trung bình: 8,93/10.

Đáng chú ý, giám khảo Abena - cựu Hoa hậu Miss Grand International 2020 - dành điểm tuyệt đối 10/10 cho Hương Giang. Giám khảo Osmel cũng chấm cô 9,9 - mức điểm rất cao so với mặt bằng chung. Điểm thấp nhất trong bảng vẫn đến từ giám khảo Lupita với 7 điểm và Omar với 8 điểm. Tuy nhiên so với đêm bán kết 1, Omar đã "hào phóng" hơn đáng kể khi nâng từ 5 điểm (phần mặt mộc) lên 8 điểm cho phần thi áo tắm.

Bước vào bán kết 2, Hương Giang mang theo lợi thế tâm lý rõ ràng sau một đêm bán kết 1 đầy ấn tượng. Tối 27/5, cô đạt 9,16 điểm phần trang phục dạ hội - thuộc nhóm cao nhất trong số 58 thí sinh - nhờ bộ váy đuôi cá đính kết hoa 3D bằng chất liệu pha lê và acrylic của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, tạo hiệu ứng cánh bướm tung bay quanh sân khấu gây mãn nhãn người xem.

Trước đó, ngày 26/5, cô ghi điểm ở phần phỏng vấn kín khi tự tin trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh với phong thái bản lĩnh và khả năng giao tiếp lưu loát. "Ngôi sao không tỏa sáng cho riêng mình, mà còn soi đường cho người khác", cô chia sẻ trước ban giám khảo, cũng là thông điệp xuyên suốt hành trình tại cuộc thi lần này.

Mùa giải All Stars của Miss Grand International năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử khi cuộc thi mở rộng cho cả người chuyển giới, thí sinh đã kết hôn hoặc có con.

