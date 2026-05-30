Chung kết MGI All Stars 2026 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam - hoa hậu Hương Giang - nổi bật rạng rỡ trong phần đồng diễn và giới thiệu tên của các thí sinh.

Sau phần giới thiệu, top 18 thí sinh vào chung kết được công bố. Hương Giang của Việt Nam là thí sinh thứ 4 được MC nêu tên nhưng vì phát âm tên của Hương Giang khá khó đọc nên chính cô cũng không nhận ra và khá bất ngờ khi được thí sinh đứng cạnh chúc mừng.

MC của đêm chung kết cũng thông báo Việt Nam là cái tên được xướng lên trong phần trao giải World's Choice Award trong tiếng hò reo của khán giả.

Kết quả phần thi áo tắm tại chung kết MGI All Stars 2026 tối 30/5 tạo ra cú sốc lớn khi Hương Giang dẫn đầu toàn bộ top 18 với tổng điểm 7,83, bỏ xa người xếp thứ hai là Vanessa Pulgarin (Colombia) với 6,85 điểm. Bảng điểm công khai trên màn hình Grand TV cho thấy đại diện Việt Nam nhận điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Abena, điểm 9,68 từ Jojo, cùng các mức điểm cao từ Isabella (9,00), Natalie (8,70) và PSI (8,50).

Lợi thế quyết định đến từ cột audience vote: Hương Giang nhận 32,860 lượt bình chọn từ khán giả, con số vượt trội so với phần lớn đối thủ. Top 10 sau phần thi áo tắm xếp theo thứ tự: Hương Giang (Việt Nam) - 7,83, Vanessa Pulgarin (Colombia) - 6,85, Tharina Botes (Nam Phi) - 6,84, Faith Maria Porter (Ghana) - 6,73, Gazini Ganados (Philippines) - 6,66, Gabriela de la Cruz (Venezuela) - 6,57, Fuscilla Londono (Ecuador) - 6,51, Mariana Beckova (CH Czech) - 6,42, Yahilex Hernandez (CH Dominica) - 6,42, Suheyn Cipriani (Peru) - 6,25.

Từ vị trí thứ 12 trên bảng điểm tổng hợp trước chung kết, Hương Giang đã lật ngược thế cờ hoàn toàn để leo lên dẫn đầu top 18 - kết quả khiến khán giả Việt Nam theo dõi trực tiếp vỡ òa.

Bước vào phần thi dạ hội, Hương Giang xuất hiện trong bộ đầm dạ hội vàng kim đính kết đá toàn thân. Hương Giang sải bước với đôi cánh bướm xòe rộng hai bên, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khiến khán giả nhiệt tình tán thưởng.

Không chỉ ấn tượng về trang phục, biểu cảm tự tin và nhìn thẳng vào ống kính trong từng bước đi. Cô nhận hàng loạt điểm 10 của 6 giám khảo, 1 điểm 9.5 của Natalie Glebova và 1 điểm 9 của Lupita Jones.

Phần thi dạ hội tại đêm chung kết MGI All Stars 2026 là màn so tài khốc liệt nhất giữa các người đẹp hàng đầu thế giới, với hàng loạt thiết kế đẳng cấp lên sân khấu Grand TV Bangkok. Sắc vàng kim là lựa chọn của nhiều thí sinh để tôn lên thần thái và hình thể, từ đầm lông vũ bồng bềnh của đại diện Colombia, bộ giáp chiến binh mạ vàng của Venezuela.

Nổi bật theo hướng khác, đại diện Ghana tạo ấn tượng với đầm vàng cam đính tua rua và đôi vai vuông đầy bản lĩnh, trong khi đại diện CH Czech chọn đầm bạc đính đá toàn thân ôm sát - tối giản về kiểu dáng nhưng tối đa về độ lộng lẫy.

Top 5 MGI All Stars 2026 chính thức lộ diện với 5 gương mặt đến từ 5 quốc gia: Hương Giang (Việt Nam), Faith Maria Porter (Ghana), Vanessa Pulgarin (Colombia), Gazini Ganados (Philippines) và Mariana Beckova (CH Czech). Đây là lần đầu tiên Hương Giang góp mặt ở top 5 một đấu trường nhan sắc quốc tế quy mô lớn sau thất bại ở Miss Universe.

Hương Giang đang sánh vai cùng những ứng cử viên mạnh nhất mùa giải - người dẫn đầu bảng điểm bán kết Colombia, đại diện Ghana được giới chuyên môn đánh giá cao, người đẹp Philippines sở hữu kỹ năng runway chuyên nghiệp và đương kim Á hậu Miss Grand đến từ CH Czech.

MGI All Stars là đấu trường nhan sắc đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức do Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil công bố cuối năm 2025. Cuộc thi cho phép thí sinh tự do đăng ký mà không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI trong nước, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia bao gồm người chuyển giới và phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Người đăng quang nhận giải thưởng tiền mặt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.

