Từng ôm mộng làm giàu nhanh với vàng, cô gái Trung Quốc tên Đinh Tuệ đã có 5 năm đầu “khóc ròng” vì thua lỗ, thậm chí có lúc mất trắng 500.000 NDT (khoảng 1,93 tỷ đồng).

Nhưng 10 năm sau đó, tài khoản của cô tăng từ 300.000 NDT (khoảng 1,16 tỷ đồng) lên 6,4 triệu NDT (khoảng 24,7 tỷ đồng).

Sau 16 năm lăn lộn với thị trường kim loại quý, cô đúc kết 10 nguyên tắc được xem là “luật sống còn” với bất kỳ ai muốn tồn tại lâu dài cùng vàng. Câu chuyện của Đinh Tuệ đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên các nền tảng tài chính tại Trung Quốc.

Sau 5 năm thua lỗ nặng, nhà đầu tư này thay đổi chiến lược quản trị vốn và bắt đầu hành trình tăng tài sản từ 300.000 NDT lên 6,4 triệu NDT. Ảnh minh họa: Baidu

1. ‘Sống sót’ trước khi nghĩ đến làm giàu

Nguyên tắc đầu tiên và cũng là đắt giá nhất mà cô rút ra: không bao giờ “tất tay” (all in). Năm 2008, khi giá vàng quanh mốc 900 USD (khoảng 23,5 triệu đồng)/ounce, cô dồn toàn bộ vốn để mua vào, tin rằng thị trường sẽ tăng mạnh.

Chỉ 2 tháng sau, giá rơi về 700 USD (khoảng 18,3 triệu đồng)/ounce, tài khoản bốc hơi mạnh. “Thị trường không phải sòng bạc, giữ được vốn mới có cơ hội kiếm tiền”, cô chia sẻ.

Hiện tại, mỗi lệnh giao dịch của cô chỉ chiếm tối đa 10% tổng tài sản, mức chịu lỗ tối đa kiểm soát dưới 5%.

Nhờ quản trị vốn chặt chẽ, cô vượt qua nhiều giai đoạn biến động mạnh, đặc biệt là thời điểm Fed liên tục nâng lãi suất trong năm 2023.

2. Không chống lại xu hướng

Ba năm đầu thua lỗ của cô chủ yếu vì thói quen “bắt đáy, đoán đỉnh”. Năm 2013, khi vàng lao dốc, cô liên tục mua vào vì tin đã chạm đáy, kết quả là mất thêm hàng trăm nghìn NDT.

Sau đó, cô thay đổi chiến lược: chỉ giao dịch theo xu hướng chính. Cô không còn cố đoán đáy hay đỉnh, mà quan sát xu hướng chung của giá trong 20 phiên gần nhất: khi xu hướng tăng rõ ràng thì ưu tiên mua vào, còn khi thị trường quay đầu giảm thì tạm thời đứng ngoài hoặc bán theo xu hướng.

Thời điểm xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, vàng vượt mốc 2.000 USD (khoảng 52,2 triệu đồng)/ounce. Dù cho rằng giá đã cao nhưng cô vẫn mua theo xu hướng và thu lợi nhuận lớn chỉ sau một tuần.

3. Cắt lỗ là ‘bảo hiểm’ cho chính mình

Một trong những sai lầm khiến cô trả giá đắt là không đặt điểm cắt lỗ. Có giao dịch ban đầu lỗ 20.000 NDT (khoảng 77,2 triệu đồng) nhưng vì chần chừ, khoản lỗ phình lên gấp nhiều lần mới chịu thoát hàng.

Hiện nay, mọi giao dịch của cô đều có mức dừng lỗ rõ ràng: 3% với ngắn hạn, 5% với trung hạn và 8% với dài hạn. Theo cô, cắt lỗ không phải thất bại mà là chi phí bắt buộc để tồn tại trên thị trường.

4. Tránh xa thời điểm thị trường ‘dậy sóng’

Đó là cách cô gọi thời điểm công bố các thông tin kinh tế quan trọng như lạm phát, lãi suất hay báo cáo việc làm của Mỹ khi giá vàng có thể biến động dữ dội chỉ trong vài phút.

Thay vì mạo hiểm “đánh cược” vào những cú giật mạnh khó lường, cô thường đóng vị thế trước giờ ra tin để bảo toàn thành quả và hạn chế rủi ro.

“Ít kiếm một chút còn hơn mất trắng”, cô nói.

Biến động giá vàng toàn cầu tạo ra cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao với những người thiếu kỷ luật và quản trị rủi ro. Ảnh minh họa: Baidu

5. Phân tích cơ bản dẫn dắt cuộc chơi, kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ

Trong giai đoạn đại dịch năm 2020, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá vàng đã tăng quá mạnh và có dấu hiệu sắp điều chỉnh giảm.

Tuy nhiên, trước bối cảnh các ngân hàng trung ương tung ra các gói kích thích quy mô lớn và áp lực lạm phát gia tăng, cô vẫn kiên định với chiến lược mua theo yếu tố nền tảng và hưởng lợi khi giá vàng tiếp tục đi lên.

Theo cô, yếu tố cơ bản mới quyết định xu hướng dài hạn, còn phân tích kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ cho điểm vào - ra.

6. Không giao dịch theo đám đông

Từng chạy theo khuyến nghị của “chuyên gia” và nhóm đầu tư, cô thừa nhận đã mất không ít tiền vì quyết định dựa trên cảm tính của người khác.

Bài học cô rút ra là mỗi nhà đầu tư phải có hệ thống riêng, phù hợp khẩu vị rủi ro của mình.

7. Giảm tần suất, tăng chất lượng

Có thời điểm cô giao dịch mỗi ngày 1-2 lần, phí giao dịch ngốn hàng trăm nghìn NDT mỗi năm nhưng lợi nhuận không đáng kể.

Hiện tại, cô chỉ thực hiện tối đa 3 giao dịch mỗi tháng và chỉ xuống tiền khi xác suất thành công cao. Theo thống kê cá nhân, trong một năm cô thực hiện 20 giao dịch thì có tới 18 lần có lãi.

8. Biết chốt lời

Lòng tham từng khiến cô đánh mất lợi nhuận. Giờ đây, cô chia nhỏ vị thế để chốt lời từng phần, đồng thời đặt dừng lỗ động cho phần còn lại nhằm tối ưu hóa xu hướng tăng.

9. Chỉ dùng tiền nhàn rỗi

Bài học đau đớn nhất là cô từng đem tiền đặt cọc mua nhà đi đầu tư vàng. Sau cú sụt giảm, gia đình rơi vào khủng hoảng.

Hiện toàn bộ vốn đầu tư của cô đều là tiền nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt nếu thị trường biến động.

10. Liên tục học hỏi

Trong suốt 16 năm, cô dành 1-2 giờ mỗi ngày cập nhật tin tức, nghiên cứu chính sách ngân hàng trung ương và báo cáo của các tổ chức lớn. Theo cô, thị trường luôn thay đổi, tư duy cũ có thể trở nên lỗi thời rất nhanh.

Sau tất cả, Đinh Tuệ cho rằng kỹ năng chỉ chiếm một phần, quan trọng hơn là tâm lý vững vàng. “Thị trường luôn dao động, chỉ khi giữ được sự bình thản, bạn mới giữ được tiền”, cô nói.

Theo Baidu