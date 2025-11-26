Đợt mưa lũ từ ngày 16-20/11 tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề, làm 102 người chết và mất tích; hơn 200.900 ngôi nhà bị ngập; 119 vị trí quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, ách tắc; hơn 82.100 ha lúa, hoa màu và 117.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 13.248 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài và lũ từ thượng nguồn đổ về khiến phường Tây Nha Trang ngập sâu, thiệt hại lớn về tài sản

Tại Đắk Lắk, xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Tính đến trưa 24/11, xã ghi nhận 25 người tử vong; 4.820 căn nhà bị ngập hoàn toàn; 24 ngôi nhà sập đổ; 65 con trâu, bò chết và khoảng 3.000 tấn lương thực bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 560 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, mưa lũ đã khiến 22 người tử vong và 20 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn nhà hư hỏng, trong đó 105 căn đổ sập hoàn toàn; hệ thống giao thông bị tàn phá nặng nề; các tuyến đê điều, hồ chứa và kè quan trọng như hồ Nước Ngọt, đê bắc sông Dinh Phan Rang, kè Phú Thọ, sông Quao, sông Cái Phan Rang, sông Tô Hạp… đều bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 30km.

Thống kê sơ bộ cho thấy trận lũ khiến hơn 30.000 hộ dân tại Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền, Ninh Hòa bị ngập sâu 1-3 m. Tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 5.000 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa tiếp cận các khu vực bị cô lập, sạt lở để hỗ trợ người dân . Ảnh Phước Sang

Mưa lũ đã đi qua nhưng cũng cuốn trôi theo dòng nước biết bao của cải, vật chất của người dân nơi tâm lũ. Lúc này, người dân vùng lũ đang rất cần sự chung tay, góp sức với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” sẽ tiếp thêm tinh thần, sức mạnh giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Với mong muốn được hỗ trợ người dân vùng lũ kịp thời, Báo VietNamNet phát động chương trình: Báo VietNamNet kêu gọi ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngay sau khi phát động, chương trình được rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng.

Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ tiếp tục cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào. Hãy chung tay cùng VietNamNet giúp người dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.

Danh sách bạn đọc ủng hộ đồng bào lũ lụt Nam Trung Bộ tính đến hết ngày 25/11:

