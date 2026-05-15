Sáng 15/5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt báo chí, thông tin về các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và phát động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với chủ đề: “65 năm - từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng Hội trong suốt thời gian qua

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, chia sẻ: Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng những vết thương do thảm họa da cam để lại vẫn còn dai dẳng và kéo dài. Hiện nay, vẫn còn hàng triệu người bị nhiễm và di nhiễm chất độc hóa học; hàng trăm nghìn nạn nhân đang phải sống trong đau đớn, bệnh tật và đói nghèo.

Trong suốt nhiều năm qua, báo chí luôn là lực lượng đồng hành quan trọng cùng tổ chức Hội trong hành trình đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái tới cộng đồng.

Nhằm tiếp tục sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam, lãnh đạo Hội mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn về hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; tập trung khắc họa rõ nét nỗi đau da cam cùng nghị lực vượt khó của các nạn nhân; tôn vinh những điển hình tiên tiến trong công tác Hội và hoạt động thiện nguyện; đồng thời kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước tiếp tục chung tay hỗ trợ các nạn nhân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhân dịp này, Trung ương Hội đã chính thức phát động chiến dịch ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông qua tài khoản 1961 tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Đồng thời, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức giải chạy trực tuyến “Sải bước nghĩa tình” trên nền tảng Topplay nhằm gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, toàn bộ nguồn kinh phí vận động được sẽ ưu tiên phục vụ những nhu cầu thiết thực của các nạn nhân như: hỗ trợ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; tạo sinh kế thông qua hỗ trợ vốn sản xuất; trao tiền, quà nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.