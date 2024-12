Nhiều tiện ích từ ứng dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi”

Huyện Chương Mỹ tổ chức nhiều hội nghị, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai việc cài đặt, sử dụng ứng dụng "Công dân số Thủ đô - iHanoi". Ảnh: Bảo Châu

Cài đặt và sử dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi” từ tháng 7/2024, ông Trần Quang Huy (người dân thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu) chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với các tiện ích trên ứng dụng này. Chỉ cần có điện thoại thông minh, người dân ở bất kỳ đâu, thời gian nào cũng có thể gửi phiếu đăng ký tiếp công dân, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính kịp thời và đặc biệt hơn là phản ánh những vấn đề bức xúc dân sinh, như an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức... mà không phải đến cơ quan, công sở”.

Còn theo ông Nguyễn Văn Hùng, người cùng thôn An Hiền, rất thích các tiện ích của ứng dụng này, như: Giao thông, y tế, du lịch, di sản văn hóa... “Từ ngày được các đoàn viên, thanh niên của xã hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi”, tôi tự tin lựa chọn tuyến buýt, cung đường đến các điểm du lịch, bệnh viện mà không phải phiền hà ai chỉ dẫn như trước đây...”, ông Nguyễn Văn Hùng phấn khởi chia sẻ thêm.

Không chỉ Hoàng Diệu, người dân các xã: Thụy Hương, Quảng Bị, Trung Hòa, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến, thị trấn Xuân Mai... rất hài lòng khi được những người trong tổ chuyển đổi số cộng đồng địa phương tuyên truyền về lợi ích, hướng dẫn cài đặt và sử dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi”. Họ coi ứng dụng này như cầu nối liên kết, tương tác giữa người dân với các cơ quan chức năng nhanh hơn, hiệu quả hơn...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới chiều 20/12, lãnh đạo các địa phương nêu trên khẳng định, sau 10 ngày thực hiện đợt thi đua cao điểm do huyện phát động, 100% cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn đã cài đặt, kích hoạt ứng dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi”...

Xã Trung Hòa tổ chức hội nghị, giao chỉ tiêu cho 13 tổ công tác

hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi. Ảnh: Trương Thủy

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa Nguyễn Thị Phượng cho biết, 17h chiều 20/12, xã đã hoàn thành công tác tuyên truyền, hướng dẫn 100% người dân từ đủ 15 tuổi trở lên cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi”.

“Xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện đợt thi đua cao điểm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng iHanoi”; đồng thời, thành lập 13 tổ hướng dẫn cài đặi ứng dụng đến từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng iHanoi. Bên cạnh đó, xã cũng giao chỉ tiêu cho từng tổ theo tiêu chí “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” gắn với thời gian hoàn thành cụ thể”..., Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa Nguyễn Thị Phượng chia sẻ kinh nghiệm.

Bứt tốc về đích

Tổ hướng dẫn cài đặi ứng dụng xã Trung Hòa đến từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt,

đăng ký tài khoản, sử dụng ứng dụng "Công dân số Thủ đô - iHanoi" trên điện thoại thông minh.

Ảnh: Trương Thủy

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chương Mỹ Đặng Thị Nam cho hay, tính đến 17h ngày 20/12, có 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân từ đủ 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi”. 25 xã, thị trấn còn lại có tỷ lệ người cài đặt ứng dụng từ 59,52 đến 99,07%.

Để bứt tốc về đích “huyện công dân số Thủ đô” trước ngày 31/12, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường thông tin, đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đợt thi đua cao điểm về tuyên truyền, hướng dẫn 100% người dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng iHanoi; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả hoàn thành nhiệm vụ và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu năm 2024...

Lực lượng đoàn viên, thanh niên thị trấn Xuân Mai hướng dẫn người dân cài đặt,

sử dụng ứng dụng "Công dân số Thủ đô - iHanoi" trên điện thoại thông minh. Ảnh: Nguyễn Huế

Thực hiện chỉ đạo trên, các xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ huy động cả hệ thống chính trị tận dụng tối đa hai ngày nghỉ cuối tuần này và những ngày còn lại của năm 2024 để “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng iHanoi.

Chủ tịch UBND xã Phụng Châu Nguyễn Đình Hanh cho biết, ngày 21/12, xã huy động hơn 150 người là thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng, công an xã, đoàn viên, thanh niên của xã và Trường Đại học sư phạm thể dục, thể thao hướng dẫn người dân trên địa bàn cài đặt, kích hoạt ứng dụng iHanoi.

“Xã phấn đấu từ nay đến ngày 30/12 sẽ hoàn thành việc tuyên truyền, hỗ trợ 2.889 người còn lại trên địa bàn cài đặt, kích hoạt tài khoản, sử dụng ứng dụng “Công dân số Thủ đô - iHanoi”, góp phần hoàn thành mục tiêu về đích “huyện công dân số Thủ đô - iHanoi” Chủ tịch UBND xã Phụng Châu chia sẻ.

Với sự quyết liệt chỉ đạo, sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hy vọng Chương Mỹ về đích “huyện công dân số Thủ đô” đúng yêu cầu của thành phố Hà Nội.

