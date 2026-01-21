Giáo dục không chỉ là điểm số, mà là sự chuẩn bị dài hạn

Với cha mẹ, việc chọn trường cho con không đơn thuần là tìm một nơi “học tốt”, mà là xây dựng nền tảng cho 10 - 15 năm phát triển tiếp theo. Giáo dục phổ thông Australia được thiết kế theo hướng phát triển năng lực, giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thích nghi - những yếu tố ngày càng quan trọng trong thế giới nhiều biến động.

Thay vì dồn áp lực vào một kỳ thi duy nhất, chương trình đánh giá học sinh xuyên suốt quá trình học, kết hợp bài tập, dự án và thi cuối kỳ. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực tâm lý, đồng thời phản ánh chính xác hơn năng lực thực tế của học sinh.

Một trong những yếu tố khiến nhiều phụ huynh yên tâm là ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) - hệ thống xếp hạng dùng để xét tuyển vào đại học tại Australia và được nhiều trường đại học quốc tế công nhận. Khác với điểm trung bình GPA, ATAR thể hiện vị trí của học sinh trong tổng thể hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp mỗi năm, nhờ đó đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Với ATAR từ 75% trở lên, học sinh đã có nhiều lựa chọn đại học chất lượng; với mức từ 90-95%, con đường vào các ngành cạnh tranh như Luật, Kinh tế, Công nghệ hay Y sinh trở nên rõ ràng hơn.

Học chương trình Australia ngay tại Việt Nam

Không phải gia đình nào cũng sẵn sàng cho con du học từ sớm. Một điểm nổi bật của chương trình phổ thông Australia là có thể học ngay tại Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và bằng cấp được Chính phủ Australia kiểm định và cấp trực tiếp.

Việc học trong nước giúp con duy trì sự ổn định tâm lý, gắn kết gia đình và tiết kiệm đáng kể chi phí. Đồng thời, nhờ lịch học linh hoạt theo Nam hoặc Bắc bán cầu, học sinh có thể tốt nghiệp sớm hoặc điều chỉnh thời điểm nhập học đại học trong và ngoài nước một cách chủ động.

Thực tế triển khai tại Việt Nam cho thấy nhiều học sinh theo học chương trình Australia đã đạt kết quả rất cao, với tỷ lệ lớn học sinh đạt ATAR trong top 5 - 10% toàn cầu. Nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng tại Australia và các quốc gia khác, thậm chí nhận được học bổng giá trị. Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực cá nhân của học sinh, mà còn cho thấy chương trình phù hợp với học sinh Việt Nam khi được triển khai đúng cách và có sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - học sinh.

Học sinh học chương trình Song bằng tại Hanoi Adelaie School trúng tuyển với nhiều học bổng giá trị

Lộ trình phù hợp cho gia đình trẻ

Australia hiện là điểm đến du học hàng đầu của học sinh Việt Nam với hơn 165.000 cựu sinh viên. Song song với đó, Chính phủ Australia đang thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa chương trình giáo dục Australia đến Việt Nam, mở ra nhiều lựa chọn học tập linh hoạt: học hoàn toàn trong nước, chuyển tiếp 1-2 năm, hoặc du học toàn phần.

Với nhiều gia đình trẻ, đây được xem là giải pháp cân bằng: con được tiếp cận giáo dục quốc tế chuẩn mực, nhưng gia đình vẫn chủ động về thời gian, chi phí và định hướng lâu dài.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đa dạng, không có một lộ trình “đúng” cho tất cả. Tuy nhiên, giáo dục phổ thông Australia đang chứng minh là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình mong muốn con phát triển toàn diện, có bằng cấp được công nhận quốc tế và sẵn sàng cho nhiều con đường sau tốt nghiệp.

Lựa chọn phù hợp cho gia đình Việt trong dài hạn

Trong bức tranh chung đó, Chương trình Song bằng THPT Việt Nam - Úc tại Hanoi Adelaide School được nhiều gia đình đánh giá là một lựa chọn phù hợp. Chương trình giúp học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức học thuật theo chuẩn quốc tế, mà còn phát triển 14 năng lực cốt lõi của thế hệ mới, bao gồm tư duy, kỹ năng, bản lĩnh cá nhân và khả năng thích nghi - những yếu tố quyết định thành công của con ở bậc đại học và trong công việc tương lai.

Hanoi Adelaide School và Sace Việt Nam 7 năm liên tiếp nhận bằng khen của Ủy ban giáo dục Bang Nam Úc (SACE Board) với kết quả học tập và giảng dạy xuất sắc

Theo học chương trình Song bằng, học sinh có cơ hội nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp: Bằng THPT Việt Nam và Bằng THPT Úc (SACE) do Ủy ban SACE Board (Nam Úc) cấp. Bằng SACE có giá trị tương đương hoàn toàn với bằng của học sinh tốt nghiệp tại Úc, được công nhận trên toàn cầu, cho phép học sinh xét tuyển trực tiếp vào các trường đại học trong nước và quốc tế. Nhờ đó, cơ hội tiếp cận học bổng tại các trường đại học hàng đầu không chỉ giới hạn ở Úc mà còn mở rộng ra nhiều quốc gia khác.

Đặc biệt, chương trình được xem là một “lộ trình ưu tiên” giúp học sinh vào thẳng năm nhất đại học quốc tế mà không cần trải qua năm dự bị, từ đó rút ngắn thời gian học tập và tối ưu chi phí cho gia đình. Trong suốt quá trình học, học sinh tại Hanoi Adelaide School được thụ hưởng điều kiện học tập tiên tiến, môi trường học tập an toàn, sự đồng hành sát sao của nhà trường và sự kết nối chặt chẽ với gia đình.

Với nhiều cha mẹ, đây không chỉ là lựa chọn cho hiện tại mà là một quyết định đầu tư dài hạn: con được học tập trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam, phát triển toàn diện và sẵn sàng cho nhiều con đường sau tốt nghiệp, trong khi gia đình vẫn chủ động về thời gian, chi phí và định hướng tương lai cho con.

