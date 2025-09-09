Ngày 9/9, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh và phương pháp dạy học cho giáo viên các môn Toán, Khoa học, Vật lý, Hóa học, Tin học hệ song bằng Cambridge với sự tham gia của 100 thầy cô giáo.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, đây là một hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược trong việc triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2025 của Bộ GD-ĐT; thể hiện quyết tâm của ngành Giáo dục Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, sẵn sàng hội nhập và tiếp cận chuẩn quốc tế.

Các giáo viên được chọn tham dự khóa đào tạo của Hà Nội.

Theo ông Cương, khóa học năm nay là năm cuối cùng trong lộ trình đào tạo đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Trong 4 năm qua, khoảng 400 giáo viên đã được bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và phương pháp sư phạm tiên tiến, đủ khả năng giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh theo chuẩn song bằng Cambridge - một mô hình đang được triển khai hiệu quả tại nhiều trường phổ thông ở Hà Nội.

Khóa học năm 2025 có sự tham gia của 100 giáo viên đến từ 126 xã/phường, ở gần 300 trường THPT. Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, đây là 100 "hạt nhân tinh túy".

Các thầy cô sẽ được đào tạo năng lực chuyên môn (kiến thức và kỹ năng các môn học như Toán, Khoa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Văn học...); năng lực ngôn ngữ (không chỉ là giao tiếp hàng ngày mà còn là ngôn ngữ học thuật, là công cụ cho tư duy và học tập); năng lực nhận thức (kỹ năng tư duy, học tập và khả năng vận dụng kiến thức); văn hóa (phẩm chất, thái độ, tinh thần của học sinh trong thời đại mới).

Kết thúc khóa học, các thầy cô sẽ tham dự kỳ thi để lấy chứng chỉ phương pháp giảng dạy tích hợp quốc tế của ĐH Cambridge - một trong những chứng chỉ uy tín hàng đầu, được công nhận tại hơn 200 quốc gia.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ tại lễ khai giảng khóa đào tạo.

Ông Cương nhắn gửi tới các thầy cô - những học viên của khóa học: “Các thầy cô chính là hạt nhân, là ‘bộ máy cái’, người truyền cảm hứng và dẫn dắt thế hệ học sinh trong hành trình chạm tới tri thức toàn cầu. Thành công của khóa học này không chỉ đo bằng số giờ học hay những chứng chỉ đạt được, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy, phương pháp giảng dạy, năng lực ngôn ngữ và sự tự tin của mỗi giáo viên sau khi hoàn thành chương trình”.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh, khóa học này không chỉ là một cơ hội, mà còn là một sứ mệnh, nhiệm vụ quan trọng đối với các thầy cô. “Sau khóa học, thầy cô sẽ trở về trường mình với hành trang tri thức quốc tế, phương pháp dạy học tiên tiến và niềm đam mê đổi mới, để tiếp tục lan tỏa kinh nghiệm và tri thức mới mẻ tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác; dẫn dắt và khơi dậy tiềm năng vô hạn của học sinh", ông Cương nói.

Ông Cương cũng đề nghị đánh giá phải khách quan, công khai, minh bạch kết quả đào tạo. “Chúng tôi yêu cầu không chạy theo thành tích. Bởi thành tích chính là chất lượng, hiệu quả. Không phải khóa học 100 thầy cô thì tất cả đều đạt xuất sắc. Chúng tôi cũng không mơ điều đó. Học tập là cả một quá trình. Nếu năm nay thầy cô không đạt thì sang năm lại tiếp tục, để đến khi nào đạt được thì thôi”, ông Cương nói.