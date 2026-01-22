Phục vụ cho Tết Nguyên đán 2026, BRGMart cung ứng đầy đủ các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, rau củ quả, trái cây tươi, đặc sản vùng miền, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát. Nhóm hàng hoá Tết có bao bì khá bắt mắt, có nhiều chương trình kích cầu mua sắm Tết sớm với ưu đãi mua hàng tặng quà, chương trình giảm giá tới 50%, miễn phí giao hàng.

Theo đại diện BRGMart, để chủ động nguồn cung trong mùa cao điểm Tết, hệ thống đã phối hợp với các nhà cung cấp tăng cường dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần so với các tháng thông thường. Các mặt hàng phục vụ Tết được đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, minh bạch nguồn gốc xuất xứ và thực hiện bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cận Tết.

Đáng chú ý, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, BRGMart nhập khẩu trực tiếp nhiều mặt hàng cao cấp như trái cây từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cá hồi Nauy và các sản phẩm thịt bò Canada ... đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm này được áp dụng mức giá ưu đãi trong khuôn khổ chương trình, giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa chất lượng cao.

Quà tặng Tết 2026 tại BRGMart nổi bật với nhiều mẫu hộp quà tặng với mức giá phải chăng từ 700.000 đồng - 1.500.000 đồng, phù hợp nhu cầu biếu tặng, tri ân đối tác và khách hàng trong dịp đầu xuân năm mới.

Chương trình mua sắm Tết của BRGMart có sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam.

Thời gian phục vụ bán hàng Tết tại BRGMart: siêu thị mở cửa tới 23h các ngày giáp Tết và tới 18h ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng chạp); mở cửa bán hàng trở lại vào 8h ngày 19/2/2026 (tức mùng 3 Tết).

Thông tin chi tiết xem tại: https://brgshopping.vn/