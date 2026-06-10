Các buổi tụ họp xe hơi vốn được xem là hoạt động mang tính giải trí, giao lưu và chia sẻ đam mê. Tuy nhiên, trong sự việc lần này, vấn đề không nằm ở bản thân những chiếc xe, mà ở địa điểm tổ chức.

Gần 100 xe tụ tập tại sông Los Angeles để chụp ảnh tự sướng. Ảnh: Carscoops

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Los Angeles, tối Chủ nhật vừa qua, Đội đặc nhiệm chống đua xe đường phố của sở đã có mặt tại khu vực lòng sông Los Angeles và tiến hành di dời hàng chục phương tiện đang đậu bên trong kênh.

Đáng chú ý, cảnh sát không mô tả đây là một cuộc đua xe đường phố, cũng không khẳng định có hành vi chiếm đoạt hay tụ tập trái phép quy mô lớn, mà chỉ cho biết những người tham gia đã xâm nhập khu vực không được phép. Cách giải thích này phần nào trùng khớp với lời kể của những người có mặt tại hiện trường.

Trao đổi với kênh Fox 11, một người tham dự tên Alex Pimienta cho biết: “Chúng tôi chỉ đến để chụp vài bức ảnh, hoàn toàn không có ý đồ xấu”. Anh thừa nhận có một số xe thực hiện các pha drift xe và hành vi nguy hiểm, nhưng cho rằng những chiếc xe này đã rời đi trước khi cảnh sát xuất hiện.

Dù động cơ ban đầu là gì, những phương tiện còn lại tại hiện trường vẫn bị xử lý. Hình ảnh từ trên cao cho thấy hơn 100 chiếc xe từng tập trung trong lòng sông, trước khi cảnh sát hộ tống ra ngoài và đưa nhiều xe lên xe kéo. Kết quả, 72 phương tiện bị đưa về bãi tạm giữ xe, nhiều chủ xe bị phạt vì hành vi xâm phạm và một số xe có thể bị giữ tối đa 30 ngày.

Nguồn video: @ems1le/Instagram

Sau khi vụ việc được công bố, nhiều người chơi xe lập luận rằng sông Los Angeles là không gian công cộng, do đó không nên xem việc tiếp cận là xâm phạm. Thực tế, trong nhiều năm qua, thành phố cùng các cơ quan liên quan đã đầu tư mở rộng khả năng tiếp cận sông thông qua đường xe đạp, công viên, lối đi bộ, khu vui chơi, khu câu cá và thậm chí là các chương trình chèo kayak theo mùa.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, việc lái xe cơ giới trong kênh kiểm soát lũ lụt do Quận Los Angeles hoặc Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ quản lý vẫn bị nghiêm cấm. Vì vậy, dù gây nhiều tranh cãi, LAPD được cho là có đủ cơ sở pháp lý để kết luận rằng cuộc tụ tập này đã vượt quá giới hạn cho phép, từ rất lâu trước khi bất kỳ chiếc xe nào thực hiện những màn quay bánh gây chú ý.

Theo Carscoops

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