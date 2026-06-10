Mới đây, anh Nguyễn Anh Tuấn (Tây Hồ, Hà Nội) chuẩn bị lấy chiếc KIA K3 đi làm. Như thường lệ, anh tiến lại gần xe để mở cửa bằng cảm biến tay nắm nhưng hệ thống không phản hồi. Bấm nút mở khóa trên chìa điều khiển từ xa cũng không có tín hiệu.

Khi dùng chìa khóa cơ để mở cửa, anh càng bất ngờ hơn khi bấm nút khởi động Start/Stop, chỉ thấy bảng đồng hồ sáng đèn nhưng không thể đề nổ. Lúc đó, anh biết rằng chiếc xe đã hoàn toàn "chết lâm sàng".

Chiếc xe KIA K3 của anh Tuấn đột ngột hết ắc quy chỉ vì không để ý đến một tính năng nhỏ. Ảnh: Ngô Minh

Chia sẻ với VietNamNet, anh Tuấn khẳng định "Chiếc KIA K3 mới mua được chưa đầy 2 năm, bình ắc quy vẫn còn rất mới. Cuối tuần trước tôi vẫn dọn nội thất, nổ máy bình thường, không hề để quên đèn pha hay thiết bị điện nào cắm tẩu".

Không còn cách nào khác, anh đành gọi dịch vụ cứu hộ ắc quy ô tô. Chỉ sau 15 phút, thợ kỹ thuật có mặt, mang theo bộ kích bình. Vừa đấu cáp vào bình ắc quy, động cơ khởi động "ngọt lịm" như chưa hề có sự cố. Tuy nhiên, nguyên nhân được chỉ ra sau đó mới thực sự khiến anh Tuấn bất ngờ.

Người thợ chỉ tay vào chiếc móc treo chìa khóa nằm ngay vách tường phòng khách, cách mũi xe đang đỗ trong gara chưa tới 3 mét. "Anh treo chìa khóa thông minh gần xe như thế này thì ắc quy mới cũng không chịu nổi. Xe bị hao điện âm thầm suốt đêm", người thợ giải thích.

Vì sao chìa khóa thông minh có thể “rút cạn” bình ắc quy?

Chia sẻ với VietNamNet, anh Trần Việt Hải, một kỹ thuật viên chuyên sửa chữa hệ thống điện ô tô lâu năm tại Hà Nội cho biết trường hợp của anh Tuấn không hề hiếm gặp, đặc biệt là các gia đình có gara để xe chung với tầng trệt phòng khách hoặc bếp.

"Chìa khóa thông minh hiện đại không đơn thuần chỉ là thiết bị phát sóng để khóa mở cửa xe. Nó là một trung tâm điều khiển thu nhỏ, liên tục phát và nhận tín hiệu vô tuyến để giao tiếp với hộp điều khiển trung tâm trên xe", anh Hải giải thích.

Khi chìa khóa nằm trong bán kính nhận diện, thường từ 1,5-3 mét tùy hãng, hệ thống điện của chiếc xe sẽ lầm tưởng rằng chủ nhân đang chuẩn bị sử dụng. Vì thế, hộp điều khiển điện tử của xe vẫn duy trì trạng thái chờ, khiến xe tiếp tục tiêu thụ dòng điện từ bình ắc quy 12V.

"Với một bình ắc quy mới và còn khỏe, lượng điện tiêu hao này thường không đáng kể. Tuy nhiên, nếu xe ít sử dụng, đỗ lâu ngày hoặc ắc quy đã cũ, tình trạng hao pin âm thầm có thể khiến xe khó nổ máy, thậm chí cạn ắc quy chỉ sau vài ngày", anh Hải phân tích thêm.

Những lời khuyên “vàng” để tránh mất tiền oan

Để tránh tình trạng vừa tốn tiền gọi cứu hộ kích bình, vừa đối mặt với nguy cơ phải thay ắc quy sớm, anh Hải khuyến cáo người dùng ô tô tại Việt Nam có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản sau.

Hãy để chìa khóa thông minh cách xe từ 4,5-6 mét để tránh ắc quy bị âm thầm ngốn điện. Ảnh: Ngô Minh

Thứ nhất, không nên treo hoặc đặt chìa khóa thông minh quá gần vị trí đỗ xe. Khoảng cách lý tưởng để xe và chìa khóa không còn "nhận diện" nhau là từ 4,5-6 mét. Với nhà có gara sát phòng khách, nên để chìa khóa ở tầng trên hoặc khu vực xa xe nhất có thể.

Thứ hai, sử dụng tính năng tiết kiệm pin trên chìa khóa. Nhiều mẫu xe hiện nay cho phép tắt hoàn toàn sóng smartkey. Ví dụ, chủ xe chỉ cần giữ nút Khóa, đồng thời bấm nút Mở khóa 2 lần. Đèn báo trên chìa sẽ nháy 4 lần, báo hiệu chìa khóa đã chuyển sang chế độ ngủ, không còn phát sóng tìm xe. Khi cần dùng, chỉ cần bấm nút bất kỳ để kích hoạt lại.

Thứ ba, chủ xe có thể mua các loại túi chặn sóng vô tuyến có bán rộng rãi trên thị trường với giá chỉ vài chục nghìn đồng. Phụ kiện này có giá rẻ, dễ mua, vừa giúp hạn chế hao ắc quy, vừa giảm nguy cơ trộm xe bằng thiết bị khuếch đại sóng.

"Những chi tiết rất nhỏ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của các hệ thống điện tử trên xe. Chỉ cần thay đổi thói quen đặt chìa khóa, bạn đã giúp chiếc xe vận hành ổn định và bền bỉ hơn rất nhiều", anh Hải đúc kết.

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