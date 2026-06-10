Tập đoàn ô tô Stellantis, chủ sở hữu của nhiều thương hiệu lớn như Fiat, Vauxhall , Alfa Romeo, Chrysler, Peugeot, Jeep, Maserati, Opel... đã chính thức triển khai chiến dịch triệu hồi quy mô toàn cầu liên quan đến hơn 1,3 triệu xe, do lo ngại nguy cơ mất an toàn và cháy nổ.

Theo thông báo từ Cục An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA), các mẫu xe bị ảnh hưởng được xác định gồm Jeep Wrangler và Jeep Gladiator sản xuất trong giai đoạn 2021-2025. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ lỗi trong hệ thống dây điện của bơm trợ lực lái điện - thủy lực, có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, sự cố này có thể khiến các vật liệu xung quanh bị nóng lên bất thường và gây cháy xe, kể cả khi phương tiện đang dừng hoặc đỗ.

Trước nguy cơ tiềm ẩn, Stellantis khuyến cáo người dùng nên đỗ xe ngoài trời, tránh xa nhà ở, công trình và các phương tiện khác cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Đợt triệu hồi này có quy mô lớn, trong đó riêng thị trường Mỹ chiếm hơn 1,07 triệu xe. Ngoài ra còn có khoảng 1.800 xe tại Anh, 106.000 xe tại Canada, 23.000 xe tại Mexico và hàng chục nghìn xe tại các thị trường khác.

Đại diện Stellantis khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời sẽ sớm liên hệ chủ xe để sắp xếp lịch hẹn kiểm tra tại các đại lý Jeep trên toàn cầu.

(Theo The Sun)

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