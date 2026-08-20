Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc hoàn tiền vé máy bay của Bamboo Airways sau khi chuyến bay bị hủy.

Trên cơ sở đó, Ủy ban đã làm việc với Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) về trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc, đại diện Bamboo Airways cam kết tăng cường minh bạch trong hoạt động truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin và hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện các quyền theo quy định khi chuyến bay bị hủy.

Đồng thời, hãng hàng không này khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đưa ra một số khuyến cáo về phương thức gửi yêu cầu hoàn tiền, cung cấp thông tin và lưu trữ chứng từ.

Cơ quan này cũng hướng dẫn người tiêu dùng cách gửi phản ánh, khiếu nại trong trường hợp cần được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.