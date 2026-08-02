Bị nêu tên tại dự án sân bay Long Thành, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đang đà tăng lãi

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để điều tra một số nhà thầu chuyển nhượng thầu trái quy định và chủ đầu tư ACV vi phạm quy định đấu thầu. Kết luận nêu tên nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp).

Về hoạt động kinh doanh, Hancorp duy trì doanh thu khá ổn định trong giai đoạn 2022-2025, dao động quanh 2.500-3.200 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2025, doanh thu theo báo cáo hợp nhất đạt hơn 3.215 tỷ đồng, tăng so với mức gần 2.589 tỷ đồng của năm trước; lợi nhuận sau thuế gần 68 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 60 tỷ đồng của năm 2024. Quý I/2026, doanh thu đạt gần 497 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng hơn 7,1 tỷ đồng.

Chấm dứt dự án Sheraton Phú Quốc Resort: Đại gia kín tiếng Nguyễn Minh Chính tiềm lực ra sao?

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort của CTCP Viễn Đông Phú Quốc do vi phạm. Phía chủ đầu tư là doanh nhân kín tiếng Nguyễn Minh Chính.

Ông Nguyễn Minh Chính là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, logistics và sản xuất cao su.

Bamboo Airways bất ngờ không hiển thị chuyến bay nào từ tháng 8

Theo ghi nhận, website Bamboo Airways hiện không hiển thị chuyến bay để đặt vé từ ngày 1/8 trở đi, kể cả các đường bay chính vốn là thế mạnh của hãng như các đường bay giữa Hà Nội, TPHCM với Quy Nhơn, Đà Nẵng... Trước đó, hãng mới thông báo dừng khai thác chặng Hà Nội - Lệ Giang, theo hình thức thuê chuyến (charter) từ ngày 1/8, với lý do "điều chỉnh kế hoạch khai thác".

PV VietNamNet đã cố gắng liên lạc với đại diện Bamboo Airways để làm rõ thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Website Bamboo Airways không hiển thị chuyến bay nào từ ngày 1/8. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, ở phía FLC, ngày 31/7, tập đoàn vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu - Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn này kể từ ngày 1/8, phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Dự kiến đóng tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch từ 3 năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Đáng chú ý, tại Điều 5 của dự thảo nghị định đề xuất bổ sung quy định về việc đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên. Trường hợp ngân hàng và chủ tài khoản đã có thỏa thuận trước về việc đóng tài khoản thì thực hiện theo thỏa thuận.

Theo tổng hợp ý kiến đóng góp của các ngân hàng thương mại, có ngân hàng như MB đề xuất rút ngắn thời gian không phát sinh giao dịch xuống còn 12 tháng.

4 'ông lớn' ngân hàng nắm hơn một nửa tiền gửi của 28 nhà băng

28 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Số liệu từ các báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy, tổng tiền gửi khách hàng của 28 nhà băng này đến thời điểm 30/6/2026 là 15,746 triệu tỷ đồng, tăng 5,38% so với cuối năm 2025, trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục tăng cao trong nửa đầu năm qua.

Trong đó, 4 “ông lớn” ngân hàng quốc doanh chiếm tới 51,5% thị phần tổng tiền gửi khách hàng của 28 ngân hàng được thống kê, với tổng huy động khách hàng đến 30/6 lên đến 8,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,8%.

Lãi suất vượt 9%, tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục 10,82 triệu tỷ đồng

Tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt 10,82 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 5/2026. Dòng tiền vẫn đổ mạnh vào ngân hàng trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức cao.

Trên thực tế, lãi suất tiền gửi dành cho các khoản tiền từ 500 triệu trở lên đang được nhiều chi nhánh ngân hàng áp dụng từ 9%/năm trở lên.

Lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1-10,5%/năm.

Từ 1/8, ngân hàng có thêm dư địa cho vay từ nguồn tiền gửi Kho bạc Nhà nước

NHNN vừa ban hành Quyết định số 1743/QĐ-NHNN, điều chỉnh tỷ lệ khấu trừ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR).

Theo đó, từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028, các ngân hàng chỉ phải khấu trừ 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính LDR.

Mỹ áp mức thuế mới 12,5%: Bộ Công Thương nêu loạt khuyến nghị doanh nghiệp Việt lưu ý

Theo Bản ghi nhớ ngày 23/7/2026 của Tổng thống Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong 60 nền kinh tế mà Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) điều tra theo Mục 301. Theo đó, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam thuộc nhóm áp dụng mức thuế 12,5%, trừ các sản phẩm được miễn theo Phụ lục của Bản ghi nhớ.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bản ghi nhớ của Mỹ không quy định trực tiếp một quy trình truy xuất nguồn gốc cụ thể đối với từng doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để chứng minh sản phẩm không được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức, doanh nghiệp phải có khả năng xác định và cung cấp thông tin đáng tin cậy về nguồn gốc nguyên liệu, nhà cung cấp, địa điểm sản xuất và các công đoạn hình thành sản phẩm.