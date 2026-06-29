Lúc 0h45 ngày 29/6, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN66 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng hàng cứu trợ của Việt Nam tới Venezuela tham gia khắc phục hậu quả trận động đất vừa xảy ra.

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350. Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), máy bay tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas lúc 12h10 ngày 29/6 (giờ địa phương).

Chuyến bay đưa cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tới Venezuela tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: VNA

Chuyến bay đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng 10 chó nghiệp vụ và khoảng 25 tấn trang thiết bị, khí tài, vật tư phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, Vietnam Airlines đã huy động lực lượng phục vụ mặt đất và phi hành đoàn gồm 23 người, trong đó có 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất. Hãng cũng khẩn trương hoàn tất công tác hậu cần và các thủ tục xin phép bay, bảo đảm chuyến bay cất cánh đúng kế hoạch.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và phi hành đoàn trước giờ khởi hành tới Venezuela. Ảnh: VNA

Theo Vietnam Airlines, việc điều động máy bay và nguồn lực cho nhiệm vụ đặc biệt có thể khiến lịch khai thác trên một số đường bay trong những ngày tới được điều chỉnh, bao gồm thay đổi giờ bay hoặc loại máy bay khai thác.

Hãng cho biết sẽ chủ động cập nhật thông tin, hỗ trợ hành khách kịp thời và bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định, đồng thời mong nhận được sự thông cảm nếu có phát sinh thay đổi.