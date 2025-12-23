Cụ thể, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến: tàu D2 (Sài Gòn - Đà Nẵng) lúc 10h55 ngày 15/2/2026 (28 Tết); tàu STK2 (Sài Gòn - Tam Kỳ) lúc 15h30 ngày 15/2/2026 (28 Tết); tàu SNT4 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 21h10 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết); tàu SNT6 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 22h20 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết); tàu SNT4 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 21h10 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết).

Ngoài ra, đơn vị còn chạy thêm tàu SNT6 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 22h20 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết); tàu SNT3 (Nha Trang - Sài Gòn) lúc 21h38 ngày 19/2/2026 (mùng 3 Tết); tàu STK4 (Sài Gòn - Tam Kỳ) lúc 10h55 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết); tàu D4 (Sài Gòn - Đà Nẵng) lúc 8h30 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết); tàu D1 (Đà Nẵng - Sài Gòn) lúc 9h04 ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết) và tàu STK1 (Tam Kỳ - Sài Gòn) lúc 6h21 ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết).

Đường sắt tăng 11 chuyến tàu Tết phục vụ hành khách Tết Bính Ngọ 2026.

Đại diện ngành đường sắt cho biết, kế hoạch vận tải Tết Bính Ngọ được triển khai từ ngày 3/2 đến 8/3/2026 (từ 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), với 55 đoàn tàu, tổng số hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 335.000 vé cho hành khách đi suốt. Vé tàu Tết Bính Ngọ được mở bán rộng rãi từ ngày 20/9/2025.

Sau hơn 3 tháng mở bán, tính đến ngày 22/12/2025, tổng số vé tàu Tết đã bán ra đạt khoảng 140.000 vé, tương đương 62% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, kênh bán vé trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% vé được bán trực tiếp tại các nhà ga.