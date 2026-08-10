LỜI TÒA SOẠN Chọn cùng một nghề cũng đồng nghĩa với việc cùng chia sẻ những áp lực, thử thách và cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong công việc. Với nhiều cặp vợ chồng, sự đồng điệu trong nghề nghiệp giúp họ thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành với nhau không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống gia đình. Tuyến bài “Vợ chồng cùng ngành - đồng hành và sẻ chia” giới thiệu những câu chuyện chân thực về các cặp vợ chồng cùng nghề, qua đó khắc họa cách họ cùng vượt qua những áp lực nghề nghiệp, hỗ trợ nhau trong công việc và vun đắp cuộc sống gia đình.

Chuyện tình trên những chuyến bay

Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1991, quê gốc ở Hưng Yên, sinh ra và lớn lên ở TPHCM) là tiếp viên hàng không của hãng hàng không Emirates. Chồng chị là Alessio Mitelli (thường gọi là Ale, SN 1994, quốc tịch Italy) là phi công của hãng Flydubai. Hiện tại, hai vợ chồng cùng sống tại Dubai.

Chuyện tình yêu của đôi vợ chồng cùng ngành bắt đầu vào năm 2018, từ một ấn tượng "chẳng mấy tốt đẹp".

Hà và Ale nên duyên từ một chuyến bay

Hôm ấy, Hà và Ale (khi đó cũng đang là tiếp viên hàng không hãng bay Emirates) lần đầu làm việc chung trên một chuyến bay. Trong mắt chàng trai Italy, cô tiếp viên người Việt khá lạnh lùng và khó gần, còn Hà cảm thấy đồng nghiệp mới có chút “phiền” vì quá hoạt ngôn.

“Lần đầu tiên gặp, chúng tôi đều thấy cả hai không phải gu của nhau”, Hà cười nhớ lại.

Nhưng trong những ngày sinh hoạt chung cùng tổ bay, họ nhận ra người kia không tệ như mình nghĩ. Ale thậm chí “trúng tiếng sét tình yêu” với Hà sau bữa tối đầu tiên của chặng nghỉ để rồi suốt 3 tháng sau đó, anh kiên trì theo đuổi cô đồng nghiệp.

“Tôi thấy anh chàng này rất quyết tâm nên cho cơ hội. Sau khoảng 6 tháng nói chuyện, chúng tôi chính thức hẹn hò”, Hà kể.

Tám năm bên nhau, cặp đôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi hạnh phúc, ngọt ngào, khi gặp thử thách tưởng chừng không thể tiếp tục đồng hành.

Một trong những thử thách lớn nhất là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Ngành hàng không gần như đóng băng, những chuyến bay bị hủy, công việc của Hà bị ảnh hưởng, còn Ale cũng bị gián đoạn quá trình đào tạo phi công.

Họ cùng làm việc trong ngành hàng không

Áp lực tài chính, tương lai bấp bênh và những khác biệt văn hóa bộc lộ khi ở bên nhau quá nhiều từng khiến cả hai rơi vào khủng hoảng, thậm chí nghĩ đến chuyện chia tay.

"Điều giữ tôi ở lại là sự bình tĩnh của Ale. Anh giúp tôi học cách chấp nhận khác biệt thay vì cố thay đổi nhau", Hà chia sẻ.

Cùng sống và làm việc xa gia đình, họ dần trở thành chỗ dựa của nhau trong mọi vui buồn, từ đó nhận ra đây là người mình muốn gắn bó suốt đời.

Đầu năm 2021, cặp đôi đăng ký kết hôn sau màn cầu hôn lãng mạn của Ale. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến họ phải hoãn đám cưới. Năm 2022, khi Hà mang thai con đầu lòng, Ale tiếp tục lùi kế hoạch cưới để vợ yên tâm dưỡng thai. Cả hai dành thời gian xây dựng tổ ấm và chờ đợi một hôn lễ trọn vẹn trong tương lai.

Vun vén hôn nhân bằng sự thấu hiểu

Cuối năm 2022, Hà sinh con đầu lòng tại Dubai. Ale vừa tiếp tục công việc bay, vừa hoàn thành chương trình đào tạo phi công nhưng vẫn luôn có mặt bên vợ trong thời khắc quan trọng.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Sau khi Hà sinh mổ, Ale luôn ở bên chăm sóc vợ con, từ đỡ vợ tập đi, thay chiếc tã đầu tiên cho con đến sắp xếp người hỗ trợ khi anh vắng nhà.

"Từ lúc sinh con đến giờ, tôi chưa bao giờ phải một mình", Hà chia sẻ.

Hôn nhân của họ được vun đắp bằng sự tôn trọng và thấu hiểu. Cùng làm trong ngành hàng không, cả hai đều hiểu những áp lực của nghề, từ những chuyến bay dài, lịch làm việc thất thường đến cảm giác phải xa gia đình, nên luôn tin tưởng, cảm thông và không có chỗ cho ghen tuông.

“Nếu chỉ một người làm nghề này, có lẽ sẽ khó tránh khỏi những lúc không thấu hiểu hay thiếu tin tưởng. Nhưng vì cùng trải qua những áp lực của công việc nên chúng tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau.

Làm cùng nghề, chúng tôi hiểu cảm giác sau một chuyến bay dài việc nghỉ ngơi quan trọng đến thế nào nên không làm phiền, cũng không trách móc nhau vì những chuyện nhỏ nhặt", Hà nói.

Họ vun vén tổ ấm bằng sự thấu hiểu

Tuy nhiên, cũng vì cùng làm trong ngành có nhiều đặc thù nên họ gặp không ít khó khăn. Thi thoảng, họ cùng có chuyến bay dài ngày và phải xa con hoặc cũng có lúc, người này vừa về đến nhà thì người kia lại cất cánh.

Trở về từ những chuyến bay dài, việc lệch múi giờ khiến lịch sinh hoạt có thể bị đảo lộn. Đôi khi, vợ chồng Hà không có khái niệm về cuối tuần hay ngày nghỉ lễ. Một số dịp quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm... họ phải tổ chức vào một ngày khác sớm hơn hoặc trễ hơn vì trùng lịch bay.

"Tin nhắn quen thuộc của chúng tôi là 'anh hạ cánh chưa?', 'em lên máy bay chưa?'. Chúng tôi có giấc mơ được cùng nhau đi khắp thế giới nhưng có những lần cả hai cùng đặt chân đến một thành phố mà lại không thể ở bên nhau.

Đó có lẽ là nghịch lý thú vị nhất của những cặp vợ chồng cùng làm ngành hàng không - cùng chinh phục bầu trời nhưng để có một ngày ở nhà cùng nhau lại là điều hơi khó", Hà chia sẻ.

Để cân bằng giữa công việc và gia đình, vợ chồng Hà chủ động sắp xếp lịch bay phù hợp. Mỗi khi một người đi bay, người còn lại sẽ quán xuyến việc nhà và chăm con. Những ngày cùng được nghỉ, cả gia đình lại đưa nhau đi chơi, tận hưởng khoảnh khắc sum vầy.

Cặp đôi đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình

Sau 2 lần lỡ hẹn vì dịch bệnh và con nhỏ, vợ chồng Hà đang háo hức chuẩn bị cho hôn lễ tại Việt Nam, với một buổi tiệc thân mật ở TPHCM, lễ cưới truyền thống tại Hưng Yên và lễ báo hỷ ở Italy.

Với Hà, giữa Dubai - nơi những chuyến bay và con người không ngừng đến rồi đi, điều may mắn nhất không phải là được đặt chân đến nhiều quốc gia, mà là tìm thấy người mang đến cho cô một mái ấm bình yên. Có lẽ, đó cũng là "chuyến bay" đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Ảnh: NVCC